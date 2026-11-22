Dita e sotme, pritet të karakterizohet nga një mot i ndryshueshëm në të gjithë territorin shqiptar, ku do të alternohen kthjellimet dhe vranësirat.
Reshjet e shiut parashikohen të shfaqen kryesisht gjatë orëve të pasdites dhe të mbrëmjes në disa rajone të vendit.
Të lidhura
None found
Sipas parashikimeve meteorologjike, pjesa e parë e ditës do të sjellë intervale me diell dhe vranësira të shpërndara.
Me kalimin e orëve, vranësirat do të shtohen gradualisht, duke krijuar kushte për reshje shiu; në disa zona këto reshje mund të shoqërohen edhe me shtrëngata të izoluara.
Në Tiranë, moti pritet të jetë kryesisht i vranët, me mundësi për reshje gjatë pjesës së dytë të ditës. Temperaturat në kryeqytet do të luhaten nga 12 deri në 19 gradë Celsius.
Në bregdet dhe në ultësirën perëndimore, temperaturat do të mbeten relativisht të buta për këtë periudhë të vitit. Vlora dhe Fieri do të renditen ndër qytetet më të ngrohta, me maksimale që mund të prekin deri në 19 gradë Celsius.
Ndërsa në zonat verilindore dhe juglindore, moti do të jetë më i freskët, sidomos në orët e mëngjesit dhe të natës. Qytete si Peshkopia dhe Korça do të kenë temperatura më të ulëta se në ultësirën perëndimore, ndërsa në rajonet malore priten vlera edhe më të ftohta.
Era pritet të fryjë kryesisht nga jugu dhe juglindja, me intensitet të lehtë deri mesatar; gjatë momenteve me reshje ajo mund të pësojë forcime të përkohshme.