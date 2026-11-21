Chelsea u mposht me rezultatin 4-1 në fushën e vet nga Leeds United, në takimin e vlefshëm për javën e 11-të të Premier League.
Ekipi i drejtuar nga Xabi Alonso nuk ia doli të përballonte reagimin e fuqishëm të skuadrës vizitore, e cila pasi u gjend në disavantazh, shënoi tre gola për të siguruar një fitore me peshë.
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Vendasit kaluan të parët në avantazh në minutën e 25-të, kur Emmanuel Emegha shfrytëzoi një pasim që depërtoi mbrojtjen kundërshtare dhe me një goditje të saktë e dërgoi topin në rrjetë për 1-0.
Megjithatë, Leeds reagoi shpejt dhe vetëm tre minuta më vonë, në minutën e 28-të, barazoi shifrat. Dominic Calvert-Lewin asistoi për Noah Okaforin, i cili nga distanca e afërt shënoi për 1-1.
Mysafirët vijuan të kërcënonin dhe në minutën e 37-të Calvert-Lewin pati një rast të mirë, por gjuajtja e tij përfundoi jashtë kuadratit. Pak para mbylljes së pjesës së parë, Tarik Muharemovic gjeti rrjetën, por goli i tij u anulua për shkak të pozitës jashtë loje.
Pjesa e dytë filloi me një tjetër moment kyç për Leedsin. Pas një ndërhyrjeje brenda zonës, gjyqtari akordoi penallti në minutën e 50-të, një vendim që u mbështet edhe pas rishikimit me VAR.
Nga pika e bardhë u ngarkua Calvert-Lewin, i cili në minutën e 53-të u tregua i saktë për të përmbysur rezultatin në 2-1.
Vetëm gjashtë minuta më pas, Leeds shënoi golin e tretë. Noah Okafor mori një pasim dhe me një goditje të fuqishme e çoi topin në këndin e sipërm të portës, duke e quar rezultatin në 3-1.
Rezultatin përfundimtar e vulosi amerikani Brenden Aaronson, i cili në minutën e 91-të realizoi për epilogun 4-1 të ndeshjes.
Kjo disfatë përbën një goditje për Chelsean, që pas javës së 11-të bie në vendin e tetë të renditjes së Premier League, me vetëm 16 pikë të grumbulluara.