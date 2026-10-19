Pamje të paqarta në VAR, Arda Guler shmang kartonin e kuq pas incidentit të diskutueshëm

Pamje të paqarta në VAR, Arda Guler shmang kartonin e kuq pas incidentit të diskutueshëm

Arda Guler nuk u ndëshkua me karton të kuq pas një përplasjeje të debatueshme, pasi pamjet televizive nuk dhanë qartësi të plotë mbi kontaktin me kundërshtarin.

Të lidhura

None found

Futbollistët e ekipit kundërshtar iu drejtuan menjëherë gjyqtarit kryesor, Mateo Busquets, duke kërkuar ndëshkimin e mesfushorit turk për një goditje të dyshuar me krah.

Pas shqyrtimit të episodit në VAR, arbitri vendosi të mos ndëshkojë asnjë prej lojtarëve. Pamjet nuk tregonin qartë as pjesën e saktë ku Guler kishte goditur kundërshtarin, as forcën e kontaktit.

Ky nuk është rasti i parë që pamjet televizive nuk mjaftojnë për të zgjidhur një situatë të diskutueshme ku përfshihet Real Madridi.

Një episod i ngjashëm u shënua gjatë sezonit 2023/24, në përballjen me Barcelonën, kur u vu në pikëpyetje nëse topi kishte kaluar vijën e portës pas goditjes së Lamine Yamalit. Kamerat nuk ishin pozicionuar në mënyrën e duhur dhe përsëritjet nuk sollën prova të mjaftueshme për të konfirmuar nëse topi e kishte kaluar plotësisht vijën.

Një tjetër polemikë ndodhi në sfidën ndaj Osasunës, ku Real Madridi kërkoi të apelonte kartonin e kuq të marrë nga Bretonesit. Pamjet e disponueshme, megjithatë, nuk ishin të mjaftueshme për të kundërshtuar bindshëm përshkrimin e incidentit në raportin zyrtar të gjyqtarit, ndaj ankesa u rrëzua.

Megjithë këto raste, drejtuesit e Real Madridit nuk kanë shkelur rregullat, pasi, sipas raportimeve, kamerat e përcaktuara nga rregulloret janë të instaluara në Santiago Bernabeu.

Çështja lidhet me faktin se instalimi i kamerave nuk siguron automatikisht pamje të qarta për çdo incident të diskutueshëm, duke bërë që polemikat të vazhdojnë edhe pas shqyrtimit nga VAR-i.


Shtuar 19.10.2026 10:15

Tags: , , ,
Qeveria pritet t’i përgjigjet ICMG-së pas takimit urgjent për Prishtina 2030

Qeveria pritet t’i përgjigjet ICMG-së pas takimit urgjent për Prishtina 2030
Real Madrid TV sulmon Barcelonën para El Clasicos: “Do të përballemi me 17 gjyqtarë

Real Madrid TV sulmon Barcelonën para El Clasicos: “Do të përballemi me 17 gjyqtarë
VIDEO/ Arman Durmishi vendimtar: sulmuesi shqiptar i siguron fitoren Juventusit

VIDEO/ Arman Durmishi vendimtar: sulmuesi shqiptar i siguron fitoren Juventusit
Laporta: Përballja PSG-Barcelona është mes dy skuadrave më të mira në Evropë

Laporta: Përballja PSG-Barcelona është mes dy skuadrave më të mira në Evropë
Mourinho përgatit Diomanden si zëvendësues të Vinicius Juniorit në El Clasico

Mourinho përgatit Diomanden si zëvendësues të Vinicius Juniorit në El Clasico
Araujo: Liverpooli ka potencial të luftojë për të gjithë trofetë

Araujo: Liverpooli ka potencial të luftojë për të gjithë trofetë
Ten Hag rrëfen katër transferimet e dështuara që kërkoi për Manchester Unitedin

Ten Hag rrëfen katër transferimet e dështuara që kërkoi për Manchester Unitedin
UEFA kërkon nga FIFA përgjigje për 42 çështje që lidhen me mandatin e Infantinos deri më 2 nëntor

UEFA kërkon nga FIFA përgjigje për 42 çështje që lidhen me mandatin e Infantinos deri më 2 nëntor