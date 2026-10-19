Pamje të paqarta në VAR, Arda Guler shmang kartonin e kuq pas incidentit të diskutueshëm

Arda Guler nuk u ndëshkua me karton të kuq pas një përplasjeje të debatueshme, pasi pamjet televizive nuk dhanë qartësi të plotë mbi kontaktin me kundërshtarin.
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Futbollistët e ekipit kundërshtar iu drejtuan menjëherë gjyqtarit kryesor, Mateo Busquets, duke kërkuar ndëshkimin e mesfushorit turk për një goditje të dyshuar me krah.
Pas shqyrtimit të episodit në VAR, arbitri vendosi të mos ndëshkojë asnjë prej lojtarëve. Pamjet nuk tregonin qartë as pjesën e saktë ku Guler kishte goditur kundërshtarin, as forcën e kontaktit.
Ky nuk është rasti i parë që pamjet televizive nuk mjaftojnë për të zgjidhur një situatë të diskutueshme ku përfshihet Real Madridi.
Një episod i ngjashëm u shënua gjatë sezonit 2023/24, në përballjen me Barcelonën, kur u vu në pikëpyetje nëse topi kishte kaluar vijën e portës pas goditjes së Lamine Yamalit. Kamerat nuk ishin pozicionuar në mënyrën e duhur dhe përsëritjet nuk sollën prova të mjaftueshme për të konfirmuar nëse topi e kishte kaluar plotësisht vijën.
Një tjetër polemikë ndodhi në sfidën ndaj Osasunës, ku Real Madridi kërkoi të apelonte kartonin e kuq të marrë nga Bretonesit. Pamjet e disponueshme, megjithatë, nuk ishin të mjaftueshme për të kundërshtuar bindshëm përshkrimin e incidentit në raportin zyrtar të gjyqtarit, ndaj ankesa u rrëzua.
Megjithë këto raste, drejtuesit e Real Madridit nuk kanë shkelur rregullat, pasi, sipas raportimeve, kamerat e përcaktuara nga rregulloret janë të instaluara në Santiago Bernabeu.
Çështja lidhet me faktin se instalimi i kamerave nuk siguron automatikisht pamje të qarta për çdo incident të diskutueshëm, duke bërë që polemikat të vazhdojnë edhe pas shqyrtimit nga VAR-i.