Mourinho konfirmon vendimin për Viniciusin para sfidës ndaj Leipzigut

Mourinho konfirmon vendimin për Viniciusin para sfidës ndaj Leipzigut

Jose Mourinho ka bërë të ditur se Vinicius Junior do ta nisë nga minuta e parë përballjen e së mërkurës kundër Leipzigut në Ligën e Kampionëve. Sipas tij, braziliani ka nevojë të luajë për të ruajtur ritmin dhe gjendjen fizike.

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Trajneri i Real Madridit pranoi se kjo nuk është mënyra e tij e preferuar për t’i menaxhuar situatat, por rrethanat e kanë shtyrë drejt këtij vendimi.

“Nuk më pëlqen t’i bëj gjërat në këtë mënyrë, por është një situatë e detyruar. Të mërkurën, ai do të jetë në formacionin titullar”.

“Liga e Kampionëve është një mundësi për ta mbajtur të lartë motivimin e tij, në mënyrë që të mos bëjë vetëm stërvitje, por të fitojë edhe ritmin e ndeshjeve”.

Vinicius mungoi në sfidën kundër Sevillas, ndërsa Mourinho shpjegoi se kjo periudhë i shërbeu lojtarit për të zhvilluar më shumë punë fizike.

“Ai është i freskët dhe, meqë nuk luajti sot ndaj Sevillas, punoi shumë në përgatitjen fizike. Shpresoj që gjithçka të shkojë mirë për të, sepse e meriton. Ne kemi nevojë për të”.

Mourinho u ndal edhe te kundërshtari i radhës, duke nënvizuar se Leipzig nuk duhet të vlerësohet vetëm në bazë të humbjes së thellë 6-1 ndaj Bayernit në Mynih.

“Leipzigu nuk është skuadra që luajti dobët dje në Mynih. Është një kundërshtar krejtësisht tjetër”.


Shtuar 19.10.2026 10:16

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