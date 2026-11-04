Muriqi vulos përmbysjen e Fenerbahces ndaj Liverpoolit

Fenerbahce triumfoi në shtëpi ndaj Liverpoolit në xhiron e katërt të fazës së Ligës të Ligës së Kampionëve, duke siguruar një fitore të madhe me rezultat 3-2.
Skuadra turke e pa veten dy herë në disavantazh, por ia doli ta kthente ndeshjen dhe të merrte pikët e plota.
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Liverpooli e nisi shumë më mirë takimin dhe kaloi në epërsi në minutën e 25-të, kur Tery Nyoni realizoi nga distanca.
Barazimi erdhi katër minuta më pas, me Mason Greenwood që shënoi një supergol nga gjuajtja e lirë (29’).
Në minutën e 69-të, Alexander Isak i dha sërish avantazhin Liverpoolit, duke goditur me kokë pas harkimit të Gakpos.
Fenerbahce u kundërpërgjigj në minutën e 73-të, kur Archie Brown përfitoi nga një gabim trashanik në mbrojtjen e “Reds” dhe shënoi nga afërsia për të barazuar.
Golin e përmbysjes së madhe e realizoi ylli i Kosovës, Vedat Muriqi, i cili shënoi me kokë pas harkimit të Brown në minutën e 79-të.
Kjo ishte humbja e parë për Liverpoolin, që mbetet me nëntë pikë, ndërsa Fenerbahce mori fitoren e parë dhe arriti në pesë pikë.