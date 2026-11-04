Real Madridi përmbys dy herë AEK Athens dhe fiton në shtesë

Real Madridi ka dalë fitues me rezultatin 2-3 në transfertën ndaj AEK Athens, duke siguruar një tjetër triumf të vonshëm pasi u gjend dy herë në disavantazh.
Vendasit befasuan të gjithë në minutën e 12-të, kur Koita i kaloi në epërsi me një supergol nga distanca. Madrilenët rikthyen baraspeshën në minutën e 32-të, falë një realizimi të bukur me thembër nga Jude Bellingham, pas asistimit të Cucurellas.
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Skuadra e Realit krijoi shumë raste për të përmbysur shifrat, por nuk arriti t’i shfrytëzonte. Në minutën e 75-të, atëherë kur nuk pritej, Athens sulmoi sërish dhe Stavros Pilo shënoi nga afërsia, i asistuar nga Koita.
Epërsia e grekëve zgjati vetëm tre minuta. Kylian Mbappe përfitoi nga asistimi i Dumfries dhe, i pozicionuar në vendin e duhur, barazoi në minutën e 78-të.
Fitorja e madrilenëve erdhi në kohën shtesë, në stilin e tyre, kur Federico Valverde realizoi një supergol nga distanca në minutën e 90+2-të, duke lënë në gjumë portierin vendas.
Pas këtij rezultati, Real Madridi ngjitet në 12 pikë, ndërsa Athens mbetet me tri pikë.