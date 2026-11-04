Real Madridi përmbys dy herë AEK Athens dhe fiton në shtesë

Real Madridi përmbys dy herë AEK Athens dhe fiton në shtesë

Real Madridi ka dalë fitues me rezultatin 2-3 në transfertën ndaj AEK Athens, duke siguruar një tjetër triumf të vonshëm pasi u gjend dy herë në disavantazh.

Vendasit befasuan të gjithë në minutën e 12-të, kur Koita i kaloi në epërsi me një supergol nga distanca. Madrilenët rikthyen baraspeshën në minutën e 32-të, falë një realizimi të bukur me thembër nga Jude Bellingham, pas asistimit të Cucurellas.

Të lidhura

None found

Skuadra e Realit krijoi shumë raste për të përmbysur shifrat, por nuk arriti t’i shfrytëzonte. Në minutën e 75-të, atëherë kur nuk pritej, Athens sulmoi sërish dhe Stavros Pilo shënoi nga afërsia, i asistuar nga Koita.

Epërsia e grekëve zgjati vetëm tre minuta. Kylian Mbappe përfitoi nga asistimi i Dumfries dhe, i pozicionuar në vendin e duhur, barazoi në minutën e 78-të.

Fitorja e madrilenëve erdhi në kohën shtesë, në stilin e tyre, kur Federico Valverde realizoi një supergol nga distanca në minutën e 90+2-të, duke lënë në gjumë portierin vendas.

Pas këtij rezultati, Real Madridi ngjitet në 12 pikë, ndërsa Athens mbetet me tri pikë.


Shtuar 4.11.2026 20:50

Tags: , ,
A mund t’i ndalohet Infantinos kandidimi për një mandat tjetër në krye të FIFA-s?

A mund t’i ndalohet Infantinos kandidimi për një mandat tjetër në krye të FIFA-s?
Juventusi kërkon përforcim në sulm për janarin, pesë kandidatë në shqyrtim

Juventusi kërkon përforcim në sulm për janarin, pesë kandidatë në shqyrtim
Egnatia përballet me sfidën më të vështirë në letër, skuadra e Nevil Dedes merr një goditje para ndeshjes

Egnatia përballet me sfidën më të vështirë në letër, skuadra e Nevil Dedes merr një goditje para ndeshjes
Tre klube të Premier League interesohen për yllin e Galatasarayt

Tre klube të Premier League interesohen për yllin e Galatasarayt
Arteta kërkon ekspertizën e NASA-s dhe Google për të frenuar lëndimet te Arsenali

Arteta kërkon ekspertizën e NASA-s dhe Google për të frenuar lëndimet te Arsenali
Albano Aleksi: Egnatia ka ardhur në Rumani për të dhënë maksimumin dhe për të synuar fitoren

Albano Aleksi: Egnatia ka ardhur në Rumani për të dhënë maksimumin dhe për të synuar fitoren
Como barazon rekordin historik të Ligës së Kampionëve pas triumfit 9-1 ndaj Lensit

Como barazon rekordin historik të Ligës së Kampionëve pas triumfit 9-1 ndaj Lensit
Egnatia synon rezultat pozitiv në Rumani në një mbrëmje me 35 ndeshje evropiane

Egnatia synon rezultat pozitiv në Rumani në një mbrëmje me 35 ndeshje evropiane