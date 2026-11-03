Mourinho përcakton afatin për Real Madridin e përsosur: Tre vjet, tri sezone

José Mourinho mendon se i nevojiten tre vjet, ose tri sezone, për ta sjellë Real Madridin në përsosmëri. Trajneri portugez e dha këtë përgjigje të shkurtër e të drejtpërdrejtë në përfundim të konferencës për shtyp përpara takimit të Ligës së Kampionëve me AEK-un, që luhet të mërkurën në Athinë.
Gjatë daljes para gazetarëve, drejtuesi i stolit madrilen trajtoi situatën e ekipit, objektivat sezonalë, rolin e disa futbollistëve kryesorë dhe punën që kërkon krijimi i një skuadre fituese.
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Mourinho nuk pranoi ta krahasonte grupin që ka sot në dispozicion me ekipin që drejtoi në periudhën e tij të parë në Madrid. Megjithëse e vlerësoi potencialin e lojtarëve aktualë, ai kujtoi se kjo skuadër nuk ka fituar ende asgjë dhe sapo ka nisur rrugëtimin.
Në diskutimin për sulmin, portugezi renditi Viniciusin, Kylian Mbappén, Diomandén, Brahim Diazin dhe Endrickun, duke theksuar se prania e tyre i ofron alternativa të shumta në repartin ofensiv.
Përballjen në Athinë, Real Madridi e pret pas tri fitoreve në tri takimet e para të fazës së ligës. Megjithatë, Mourinho kërkoi që ekipi të mos mjaftohet me atë që ka arritur deri tani.
Sipas tij, kualifikimi në fazën eliminatore është pranë, por sigurimi i drejtpërdrejtë i një vendi mes 16 skuadrave më të mira mbetet ende larg dhe kërkon pikë të tjera. Në këtë kontekst, trajneri solli në vëmendje se madrilenët kanë marrë vetëm një fitore në tetë ndeshje të luajtura në Athinë.
Kur u pyet nëse suksesi në Romë kishte shënuar kthesën e sezonit, Mourinho e zhvendosi vëmendjen nga një rezultat i veçantë te vazhdimësia e punës. Ai shpjegoi se mbështetet më tepër te procesi sesa te momente të izoluara.
Në vlerësimin e portugezit, fitore të atij lloji kanë gjithmonë ndikim pozitiv në aspektin emocional, por ajo në Romë nuk përbënte një pikë kthese në mënyrën e lojës së ekipit. Përparimi, sipas tij, vjen nga stërvitjet dhe ndeshjet, ndërsa futbollistët mësojnë ta njohin gjithnjë e më mirë njëri-tjetrin.
Vlerësime të larta Mourinho rezervoi për Federico Valverden, të cilin e konsideron ndër elementët më të rëndësishëm të Real Madridit. Ai u shpreh se detyra e kapitenit ka ndikuar në këndvështrimin e uruguaianit dhe se është i gatshëm t’i besojë role të ndryshme në fushë.
Për trajnerin, Valverde i mishëron cilësitë e një kapiteni të vërtetë. Mourinho shfaqi bindjen se Fede do të pranojë pa problem të luajë në çdo pozicion dhe se, në një moment, do të rikthehet në qendër të mesfushës.
Paraqitjet e uruguaianit në krahun e mbrojtjes e kanë kënaqur portugezin. Sidoqoftë, ai bëri të qartë se, në varësi të kërkesave të skuadrës, shërbimet e Valverdes do t’i nevojiten edhe në mesfushë.