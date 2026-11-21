Malisheva ka marrë tri pikët në shtëpi, duke e mposhtur Dukagjinin 2-1 në takimin e javës së 14-të të Albi Mall Superligës së Kosovës.
Skuadra e drejtuar nga Kastriot Rexha iu kthye suksesit pas një barazimi dhe një humbjeje, teksa thelloi edhe më shumë krizën e ekipit të Armend Dallkut, i cili tashmë i ka pesë ndeshje pa fitore.
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Në pjesën e parë, loja ishte gati e barabartë nga të dyja krahët, por vetëm Dukagjini arriti të shënojë.
Rrjetën e gjeti Dien Isufi në minutën e 17-të, duke i dhënë epërsinë 0-1 mysafirëve. Goli fillimisht u anulua, por pas rishikimit të VAR-it u pranua.
Në pjesën e dytë, vendasit ishin më kërkues dhe arritën të barazojnë në minutën e 63-të, kur Kreshnik Uka shënoi për 1-1.
Dukagjini më pas mbeti me dhjetë lojtarë, pasi Egzon Sinani u ndëshkua me karton të kuq në minutën e 83-të, dhe Malisheva shfrytëzoi avantazhin numerik për të fituar takimin, me kapitenin Dreni Kryeziu që realizoi golin e dytë në minutën e 84-t për rezultatin përfundimtar 2-1.
Me këtë fitore, Malisheva ndodhet në vendin e dytë me 30 pikë, pesë më pak se Prishtina që kryeson, kurse Dukagjini qëndron në pozitën e gjashtë me 18 pikë.
Në xhiron e ardhshme, Malisheva do të presë Llapin, ndërsa Dukagjini luan në shtëpi kundër Ballkanit.