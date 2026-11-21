Protestuesit kanë bllokuar aksin e Rrugës së Durrësit, ndërsa vijojnë tubimin me thirrje për dorëheqjen dhe arrestimin e kryeministrit Edi Rama.
Gjatë protestës dëgjohet thirrja “Dorëheqje!”, me të cilën kërkohet largimi i kreut të qeverisë nga detyra.
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Protesta ka nisur në orën 14:00 para Ministrisë së Arsimit, ku studentë, qytetarë dhe përfaqësues të shoqërisë civile janë mbledhur për të kundërshtuar qeverinë dhe për të kërkuar dorëheqjen e Ramës, të cilën e kanë cilësuar si të panegociueshme.