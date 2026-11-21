Manchester City u detyrua të kënaqet me një barazim 1-1 kundër Fulhamit në përballjen e javës së 11-të të Premier Ligës.
Skuadra e Enzo Marescas ka arritur në katër ndeshje pa fitore, pasi u bllokua në shtëpi nga Fulhami, pas tri humbjesh radhazi.
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Gjatë pjesës së parë, vendasit shfaqën lojë disi më cilësore, por vetëm miqtë arritën ta dërgonin topin në rrjetë.
I vetmi gol i këtij fraksioni erdhi në minutën e 16-të nga Rodrigo Muniz, i cili realizoi për 0-1 pas një pasimi të Oscar Bobb. Kështu, Fulhami shkoi në dhomat e zhveshjes me avantazh, ndërkohë që goli i Erling Haaland në minutën e 25-të u anulua për një faull.
Në pjesën e dytë, vendasit ishin më të rrezikshëm dhe krijuan më shumë raste, por shënuan vetëm një herë, çka nuk mjaftoi për t’i rikthyer te fitorja.
Barazimi erdhi në minutën e 57-të, kur Elliot Anderson shënoi për 1-1. Deri në fund rrjetat mbetën të paprekura, ndaj të dyja skuadrat u pajtuan me nga një pikë.
Pas këtij rezultati, City ndodhet në vendin e tretë me 22 pikë, pesë më pak se Arsenali kryesues, ndërsa Fulhami renditet i 14-ti me 11 pikë.
Në sfidën e radhës, “Qytetarët” do të udhëtojnë drejt “Emirates” për derbin kundër Arsenalit, teksa londinezët presin Bournemouthin.