Manchester City triumfon 3-2 ndaj RB Leipzigut në ndeshjen me pesë gola

Manchester City mori një fitore të vështirë në fushën e RB Leipzigut, në xhiron e katërt të fazës së Ligës në Ligën e Kampionëve. Takimi përfundoi 2-3 për skuadrën angleze, pas një sfide me pesë gola.
City kaloi në epërsi në minutën e 37-të, kur Castello Lukeba e dërgoi topin në portën e vet teksa përpiqej ta largonte. Ridle Baku barazoi në minutën e 49-të me një eurogol të shënuar nga një kënd i “vdekur”.
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Në minutën e 58-të, Enzo Fernandez shënoi pas harkimit të Iliman Ndiaye dhe ia riktheu epërsinë Man Cityt. Vetëm tre minuta më pas, Antonio Nusa realizoi një tjetër supergol, duke e barazuar sërish rezultatin në minutën e 61-të.
Golin e fitores për Cityn e shënoi Erling Haaland në minutën e 78-të. Pas asistimit të Elliot Anderson, ylli i skuadrës e dërgoi lehtësisht topin në portën e zbrazur.
Leipzigu e gjeti edhe një herë rrjetën përmes Brajan Grudës, por goli i anësorit shqiptar u anulua për pozitë jashtë loje.
Me këtë fitore, Man City arrin në nëntë pikë, ndërsa Leipzigu mbetet me tri.