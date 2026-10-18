Malisheva dhe Vushtrria bëjnë publike formacionet, vendasit me ofensivë të fuqishme

Malisheva dhe Vushtrria bëjnë publike formacionet, vendasit me ofensivë të fuqishme

Malisheva dhe Vushtrria kanë zyrtarizuar përbërjet me të cilat do ta nisin përballjen, ndërsa skuadra vendase synon të shfrytëzojë forcën në repartin ofensiv për të kërkuar fitoren.

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Rreshtimi i Malishevës në sulm përfshin Xhemajl Ibishin, Valmir Nafiun, Laurant Xhylanin dhe Vusal Isgandarlin, të cilët pritet të kenë një rol të rëndësishëm në kërkim të golit.

Vushtrria, nga ana tjetër, do të përpiqet të marrë një rezultat pozitiv me lojtarët e përzgjedhur në formacionin titullar.

Urim Statovci do të udhëheqë sulmin e skuadrës së Vushtrrisë.

Formacionet zyrtare

Malisheva: Avdyli, Bajraktari, Skovgaard, Murati, Pira, Ndjigi, Ferati, Xhyliani, Nafiu, Isfandarli, Ibishi.

Vushtrria: Isufi, Spahiu, Ajdini, Miftari, Paloka, Behrami, Emini, Bahtiri, Ademi, Demiri, Statovci.


Shtuar 18.10.2026 13:45

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