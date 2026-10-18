Nisin tensionet para ministrisë së Arsimit, studentët hedhin gurë drejt godinës! Plagoset një vajzë

Tensione dhe përplasje janë regjistruar para Ministrisë së Arsimit në Tiranë, ku protestuesit kanë qëlluar me gurë drejt godinës.
Situata është përshkallëzuar gjatë protestës së studentëve dhe të rinjve që sapo ka nisur,
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Studentët vijojnë të kërkojnë ndryshime dhe reagim nga institucionet.
Ndërkohë, policia është afruar duke krijuar kordon policor, ndërsa autoboti që hedh ujë me presion është gati, por nuk ka vepruar.
Protesta para ministrisë është shoqëruar ditët e fundit me episode të përsëritura tensioni.
Gjatë tubimeve të mëparshme protestuesit kanë hedhur gurë në drejtim të efektivëve të policisë, ndërsa forcat e rendit kanë ndërhyrë me ujë me presion për të shpërndarë turmën, gaz lotsjellës dhe dhunë me shkopa gome dhe plumba gome.