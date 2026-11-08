Liverpooli triumfon 3-1 ndaj Crystal Palace falë Mac Allister, Wirtz dhe Isak

Liverpooli triumfon 3-1 ndaj Crystal Palace falë Mac Allister, Wirtz dhe Isak

Liverpooli siguroi një sukses të rëndësishëm me rezultatin 3-1 në transfertën ndaj Crystal Palace, në kuadër të javës së 10-të të Ligës Premier.

Skuadra e drejtuar nga “Reds” kaloi në avantazh në minutën e 40-të. Pas një goditjeje të lirë të ekzekutuar nga Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister u shkëput në ajër dhe me kokë e dërgoi topin në rrjetë, duke bërë rezultatin 0-1.

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Vendasit patën disa raste për të shënuar gjatë pjesës së parë. Yeremy Pino goditi traversën në minutën e 18-të, ndërsa në minutën e 33-të Jorgen Larsen shënoi, por goli u anulua nga VAR-i për pozicion jashtë loje.

Liverpooli e dyfishoi epërsinë në minutën e 54-të. Bradley Barcola shërbeu për Florian Wirtz, i cili brenda zonës goditi saktë në këndin e poshtëm të majtë dhe vendosi shifrat 0-2.

Crystal Palace kërkoi të reagonte, por portieri Alisson mbajti të paprekur portën e Liverpoolit, duke pritur goditjen e Yeremy Pinos në minutën e 77-të.

Alexander Isak i dha goditjen përfundimtare ndeshjes në minutën e 89-të. Tentativa e tij nga brenda zonës u devijua dhe përfundoi në rrjetë për rezultatin 0-3.

Skuadra vendase shënoi golin e nderit në minutën e 90+5-të. Milos Kerkez shkaktoi një penallti, të cilën Eddie Nketiah e ekzekutoi me saktësi nga pika e bardhë, duke vulosur rezultatin 1-3.

Pas këtij triumfi, Liverpooli renditet në vendin e katërt me 18 pikë, ndërsa Crystal Palace mbetet në fund të klasifikimit me vetëm shtatë pikë.


Shtuar 8.11.2026 17:07

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