Lëndimi i ri e lë Ansu Fatin jashtë fushës deri në vitin 2027

Lëndimi i ri e lë Ansu Fatin jashtë fushës deri në vitin 2027

Ansu Fati nuk pritet të luajë më për Monacon gjatë këtij viti kalendarik. Pas lëndimit të fundit, rikthimi i tij në fushë parashikohet në vitin 2027.

Sulmuesi spanjoll 24-vjeçar dëmtoi muskujt e pasmë të kofshës në ndeshjen e Monacos kundër Lille, të luajtur në fund të tetorit.

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Trajneri Filipe Luis konfirmoi se rikuperimi do të zgjasë shumë javë. Duke folur për gjendjen e Fatit, ai e përshkroi periudhën e mungesës si shumë të gjatë.

Sa i përket një date të mundshme kthimi, Luis tha se gjendja e lojtarit mund të rivlerësohet pas Krishtlindjeve. Kjo e bën të vështirë rikthimin e tij përpara vitit 2027.

Trajneri brazilian sqaroi gjithashtu se, pavarësisht mungesës së gjatë, Fati nuk do t’i nënshtrohet një ndërhyrjeje kirurgjikale. Ish-sulmuesi i Barcelonës do të duhet të presë vitin e ardhshëm për të qenë sërish në dispozicion të Monacos.


Shtuar 4.11.2026 17:31

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