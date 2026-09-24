Faton Ademi protagonist me dy gola, Kosova U21 dominon San Marinon

Të rinjtë e përfaqësueses së Kosovës U21 morën një fitore të thellë në transfertën ndaj San Marinos, takim i vlefshëm për eliminatoret e Kampionatit Evropian 2027. Skuadra “Dardane” tregoi epërsi absolute në fushë, duke e mbyllur përballjen me shifrat 0-3.

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Momenti i parë vendimtar erdhi në minutën e 28-të, kur talenti premtues Faton Ademi finalizoi në mënyrë elegante një asist të Blerton Isufit, duke zhbllokuar takimin.

I njëjti lojtar u shfaq sërish në skenë në pjesën e dytë, duke përfituar nga një pasiguri e mbrojtjes vendase dhe duke goditur me saktësi në minutën e 59-të për të dyfishuar avantazhin.

Vetëm tre minuta më vonë, në të 62-tën, Laurent Xhylani, i hedhur në fushë nga stoli, vulosi rezultatin përfundimtar duke shfrytëzuar një top të shërbyer nga vetë Ademi.

Pas këtij suksesi, Kosova U21 ngjitet në vendin e katërt me 11 pikë, ndërsa San Marino mbetet pa asnjë pikë në pozitën e fundit të grupit.


Shtuar 24.09.2026 22:31

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