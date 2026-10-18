Karrica shkëlqen me tre gola ndaj Partizanit: Synoj titullin e golashënuesit në Superiore

Karrica shkëlqen me tre gola ndaj Partizanit: Synoj titullin e golashënuesit në Superiore

Bernard Karrica ishte protagonisti kryesor i sfidës mes Vorës dhe Partizanit, duke realizuar tre nga katër golat e fitores 4-1 të skuadrës vorake. Pas paraqitjes së spikatur, sulmuesi u shpall “Lojtari i Ndeshjes” dhe ndau me mediat objektivin e tij për këtë sezon.

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Karrica pranoi se te goli i parë nuk e kishte vënë re daljen e Qirkos, duke e cilësuar si një moment fati. I pyetur nëse synon të shpallet golashënuesi i kampionatit, ai kujtoi se sezonin e kaluar u penalizua nga problemet fizike.

Sulmuesi theksoi se këtë edicion do të luftojë për kreun e golashënuesve në Superiore dhe shpreson ta realizojë këtë objektiv.


Shtuar 18.10.2026 16:09

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