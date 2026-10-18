Protestat në Shqipëri, vendosen masat e sigurisë për të përfshirët: 21 të mitur u lihen në kujdes familjar

Protestat në Shqipëri, vendosen masat e sigurisë për të përfshirët: 21 të mitur u lihen në kujdes familjar

Pas protestave të zhvilluara gjatë ditëve të fundit në Shqipëri, autoritetet kanë përcaktuar masat e sigurisë për personat e përfshirë në çështjen që lidhet me tubimet.

Për 21 të mitur është vendosur që të qëndrojnë nën mbikëqyrjen e familjarëve, ndërsa 3 të mitur të tjerë duhet të paraqiten pranë autoriteteve.

Të lidhura

None found

Ndërkohë, për pjesën tjetër janë vendosur 12 masa me detyrim paraqitjeje, një masë arresti në shtëpi dhe një masë që ndalon afrimin në institucionet publike, si edhe pjesëmarrjen në protesta.


Shtuar 18.10.2026 16:10

Tags: , ,
Protesta e 8-të studentore në Tiranë/ Qytetarët denoncojnë veprimet e policisë: Nuk stepemi, do ta vazhdojmë kauzën, bashkohemi me të rinjtë për ndryshim

Protesta e 8-të studentore në Tiranë/ Qytetarët denoncojnë veprimet e policisë: Nuk stepemi, do ta vazhdojmë kauzën, bashkohemi me të rinjtë për ndryshim
FOTOLAJM/ Studentët ironizojnë shpërblimin prej 2500 eurosh për policët

FOTOLAJM/ Studentët ironizojnë shpërblimin prej 2500 eurosh për policët
Dhuna policore ndaj studentëve, aktivistët e Shoqërisë Civile kallëzojnë në SPAK kryeministrin Rama dhe kreun e Policisë

Dhuna policore ndaj studentëve, aktivistët e Shoqërisë Civile kallëzojnë në SPAK kryeministrin Rama dhe kreun e Policisë
Deputetët e PS kanë qenë një javë në “arrest shtëpie”/ Tabaku: Sot mblidhen në Kryesi dhe kanë nevojë për polica! Pushteti, në ditët e fundit, nuk mbahet me dhunë

Deputetët e PS kanë qenë një javë në “arrest shtëpie”/ Tabaku: Sot mblidhen në Kryesi dhe kanë nevojë për polica! Pushteti, në ditët e fundit, nuk mbahet me dhunë
Karrige para kryeministrisë për dialog/ Rama: Unë dhe qeveria jemi në dispozicion! Nuk janë të mirëpritur dhunuesit

Karrige para kryeministrisë për dialog/ Rama: Unë dhe qeveria jemi në dispozicion! Nuk janë të mirëpritur dhunuesit
Protestat kundër Ramës, Gjykata e Tiranës jep sot masat e sigurisë për 28 persona

Protestat kundër Ramës, Gjykata e Tiranës jep sot masat e sigurisë për 28 persona
Nën hetim për abuzime me tenderat, Belinda Balluku paraqitet në SPAK

Nën hetim për abuzime me tenderat, Belinda Balluku paraqitet në SPAK
Rama për protestën e studentëve: Qyteti po mbahet nën presion terrori, rreziku i shkëputjes së një pjese të të rinjve është real

Rama për protestën e studentëve: Qyteti po mbahet nën presion terrori, rreziku i shkëputjes së një pjese të të rinjve është real