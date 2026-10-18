Protestat në Shqipëri, vendosen masat e sigurisë për të përfshirët: 21 të mitur u lihen në kujdes familjar

Pas protestave të zhvilluara gjatë ditëve të fundit në Shqipëri, autoritetet kanë përcaktuar masat e sigurisë për personat e përfshirë në çështjen që lidhet me tubimet.
Për 21 të mitur është vendosur që të qëndrojnë nën mbikëqyrjen e familjarëve, ndërsa 3 të mitur të tjerë duhet të paraqiten pranë autoriteteve.
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Ndërkohë, për pjesën tjetër janë vendosur 12 masa me detyrim paraqitjeje, një masë arresti në shtëpi dhe një masë që ndalon afrimin në institucionet publike, si edhe pjesëmarrjen në protesta.