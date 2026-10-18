Malisheva përmbys Vushtrrinë dhe ruan kreun e Superligës

Malisheva përmbys Vushtrrinë dhe ruan kreun e Superligës

Malisheva regjistroi një fitore të rëndësishme 2-1 ndaj Vushtrrisë në javën e dhjetë të Superligës së Kosovës, rezultat që e forcon edhe më tej vendin e parë në renditje.

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Mysafirët kaluan të parët në avantazh në minutën e 12-të, kur Lis Demiri e dërgoi topin në rrjetë.

Reagimi i Malishevës ishte i shpejtë. Vetëm pesë minuta më vonë, në minutën e 17-të, Laurent Xhylani shënoi golin e barazimit.

Përmbysja e vendasve u kompletua në minutën e 26-të, me Valmir Nafiun që realizoi për 2-1.

Pas këtij triumfi, Malisheva numëron 23 pikë dhe vijon të kryesojë kampionatin. Vushtrria, ndërkohë, mbetet e fundit në tabelë me vetëm tri pikë.


Shtuar 18.10.2026 15:57

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