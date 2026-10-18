Karoglan beson te reagimi i Partizanit: E dimë çfarë duhet të bëjmë, ndeshjen tjetër e fitojmë

Partizani nuk arriti të rikuperohej pas humbjes në derbi ndaj Vorës. Në javën e 7-të të kampionatit, “Demat e Kuq” pësuan një disfatë të thellë 1-4, ndërsa debutimi i trajnerit Mislav Karoglan në stolin e kryeqytetasve u shoqërua me humbje.
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Pas përfundimit të takimit, Karoglan deklaroi se skuadra e nisi mirë ndeshjen, por u ndëshkua fillimisht nga një eurogol i Vorës. Sipas tij, goli i dytë erdhi pas tranzicionit të parë të kundërshtarit dhe një harkimi në zonë, ndaj ekipi duhet të tregojë më shumë stabilitet.
Trajneri kroat theksoi se nuk ishte normale që çdo aksion i Vorës të përfundonte me gol. Ai shtoi se ka vetëm pak ditë në drejtimin e skuadrës, por tashmë e ka të qartë cilëve lojtarë do t’u besojë dhe u shpreh i bindur se Partizani do ta fitojë ndeshjen e ardhshme.
Karoglan bëri të ditur se që prej mbërritjes së tij ka punuar në të dyja fazat e lojës dhe ka kryer edhe një analizë në aspektin disiplinor. Ai ka konstatuar se ekipi ka pësuar shumë gola dhe ka synuar të përmirësojë prapavijën. Sipas tij, Partizani pati gjithashtu kontrollin e topit, ndërsa Vora nuk krijoi asnjë mundësi.
Në pjesën e dytë, Vora shënoi edhe pas një penalltie. Për trajnerin e Partizanit, situata të tilla kërkojnë mbrojtje më të mirë dhe shmangie të gabimeve të përsëritura. Ai pranoi se skuadra duhet të marrë përgjegjësinë, ta analizojë humbjen dhe të reagojë në sfidën e radhës.
“Është një aventurë e re për mua”, u shpreh Karoglan, duke shtuar se në çdo klub ku ka punuar ka luftuar për Europën dhe e di se çfarë duhet të bëjë. Ai përmendi edhe dëmtimet e Aliut dhe Skukës, ndërsa nënvizoi se në këtë moment ekipi duhet t’u mbijetojë vështirësive, të marrë rezultate të mira në ndeshjen e ardhshme dhe të mbrohet me personalitet.