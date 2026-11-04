Harry Kane flet sërish për Topin e Artë: Stili im i veçantë mund të ndryshojë rolin e numrit nëntë

Pasi siguroi Topin e Artë 2026 me një epërsi të ngushtë votash ndaj Kylian Mbappe, Harry Kane ka shpjeguar çfarë mendon se e çoi drejt këtij suksesi. Sulmuesi i Bayern Munich e konsideron mënyrën e tij të lojës të ndryshme nga ajo e një qendërsulmuesi tradicional dhe beson se mund të hapë rrugën për numrin nëntë të së ardhmes.
Anglezi 33-vjeçar u ndal edhe te përpjekjet e jashtëzakonshme që e ngjitën në majë, duke iu përgjigjur me tone të forta atyre që e kishin kritikuar.
Të lidhura
None found
Sipas Kane, rrugëtimi i tij nuk ngjan plotësisht me atë të lojtarëve të tjerë që kanë marrë Topin e Artë. Ai kujtoi se vështirësitë, sidomos në hapat e parë të karrierës, kishin bërë që njerëzit të dyshonin nëse do të mund të mbërrinte në këtë nivel. Megjithatë, theksoi se ia doli përmes punës së pandërprerë, këmbënguljes dhe vendosmërisë.
Duke folur për veçoritë që e dallojnë në fushë, Kane e cilësoi veten një fitues të pazakontë të këtij çmimi pikërisht për shkak të stilit të tij unik. Ai argumentoi se janë të paktë sulmuesit që arrijnë shifrat e tij dhe, njëkohësisht, përfshihen në mesfushë e në mbrojtje, duke dhënë ndihmesë në shumë aspekte të lojës.
Për sulmuesin, kjo mënyrë loje mund të shndërrohet edhe në një trashëgimi. Ai shprehu krenarinë dhe mundësinë që shembulli i tij të ndikojë në perceptimin e ardhshëm për numrat nëntë, duke u ofruar futbollistëve të rinj një këndvështrim tjetër për mënyrën se si mund të luhet në atë pozicion.
Në përfundim, ylli anglez nënvizoi se ata që e njohin dhe e kuptojnë futbollin e kanë mbështetur gjithmonë, duke vlerësuar si lojën e tij, ashtu edhe mënyrën me të cilën ai i qaset ndeshjeve.