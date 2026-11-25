Lamine Yamal vlerësohet si talenti më i spikatur i futbollit në botë. Futbollisti i Barcelonës zë vendin e parë në listën me 25 lojtarët e rinj më të mirë, të publikuar nga mediumi britanik “GiveMeSport”.
Renditja përfshin lojtarë deri në moshën 21-vjeçare. Përzgjedhja është mbështetur te paraqitjet dhe rezultatet e tyre me klubet dhe ekipet përfaqësuese, si edhe te mundësitë që kanë për t’u zhvilluar në të ardhmen.
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Pas Yamalit renditet Désiré Doué i Paris Saint-Germainit, ndërsa në vendin e tretë është Pau Cubarsí i Barcelonës. Arda Güler i Real Madridit mbyll katërshen e parë dhe pas tij vjen Max Dowman i Arsenalit, vetëm 16 vjeç.
Barcelona dhe PSG me disa emra në listë
Renditja vë në pah numrin e talenteve premtuese që kanë në skuadrat e tyre Barcelona dhe Paris Saint-Germaini.
Për Barcelonën, krahas Yamalit dhe Cubarsít, përfshihen edhe futbollistë të tjerë. Në anën tjetër, PSG-ja ka në listë Désiré Doué, Warren Zaïre-Emery dhe Senny Mayulu.
Dhjetëshen e parë e plotësojnë Lennart Karl i Bayern Munichut, Yan Diomande, Kenan Yıldız i Juventusit dhe Dean Huijsen i Real Madridit.
Lista e 25 talenteve më të mira në futbollin botëror
Ja renditja e publikuar nga “GiveMeSport”:
1. Lamine Yamal – Barcelona
2. Désiré Doué – Paris Saint-Germain
3. Pau Cubarsí – Barcelona
4. Arda Güler – Real Madrid
5. Max Dowman – Arsenal
6. Lennart Karl – Bayern Munich
7. Warren Zaïre-Emery – Paris Saint-Germain
8. Yan Diomande – Real Madrid
9. Kenan Yıldız – Juventus
10. Dean Huijsen – Real Madrid
11. Nico O’Reilly – Manchester City
12. Eli Junior Kroupi – Bournemouth
13. Ayyoub Bouaddi – Manchester City
14. Estêvão Willian – Chelsea
15. Kobbie Mainoo – Manchester United
16. Rio Ngumoha – Liverpool
17. Myles Lewis-Skelly – Arsenal
18. Endrick – Real Madrid
19. Ibrahim Mbaye – Aston Villa
20. Franco Mastantuono – Real Madrid
21. Senny Mayulu – Paris Saint-Germain
22. Cavan Sullivan – Philadelphia Union
23. Dro Fernandez – Paris Saint-Germain
24. Ethan Nwaneri – Arsenal
25. Leny Yoro – Manchester United
Renditja u publikua më 24 nëntor 2026. Sipas mediumit, statistikat janë marrë nga Transfermarkt.