Kapiteni i Elbasanit dhe një prej pikave kyçe të mbrojtjes verdheblu, Bruno Lulaj, ishte i ftuar në “Offside Podcast”, ku ndau disa prej mendimeve të tij. Ndër çështjet që tërhoqën vëmendje ishin identifikimi i “lojtarit më të pisët” dhe pengu për Kombëtaren.
“Për mua, lojtari më i pisët është Bruno Dita. Më provokatori është Albano Aleksi, por është shoku ynë. Aleksi është përmirësuar dhe ka ndryshuar. Pengu?” tha Lulaj.
Të lidhura
None found
Ai shtoi se kishte pritur një ftesë nga Kombëtarja, pasi kishte qenë titullar te U21. “Të përfaqësosh Kombëtaren është ëndërr dhe privilegj, ama e shkuar”, u shpreh Lulaj.