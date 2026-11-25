Në paraqitjen e parë në Ligën e Kampionëve, Como po kthen vëmendjen e futbollit evropian nga vetja. Ekipi i Cesc Fabregasit ka marrë katër fitore në pesë ndeshjet e zhvilluara deri tani.
Me 12 pikë, skuadra italiane mban vendin e tretë dhe ka shënuar një nisje të jashtëzakonshme për një debutuese. Të dhënat e “Football Italia” tregojnë se, që prej ndryshimit të emrit të garës në Ligën e Kampionëve më 1992, vetëm Leicester City ka pasur rezultat më të mirë në pesë ndeshjet e para të sezonit debutues. Kjo ndodhi në edicionin 2016/17, kur skuadra drejtohej nga Claudio Ranieri.
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Triumfi më i fundit i Comos u arrit të martën në mbrëmje. Në stadiumin “Giuseppe Sinigaglia”, vendasit mposhtën AEK Athinën 1-0, me Luis Millën që shënoi golin vendimtar dhe i dha Fabregasit fitoren e katërt në pesë ndeshje.
Rrugës drejt këtij bilanci, Como kishte fituar bindshëm ndaj RB Leipzigut dhe Manchester Unitedit, të dyja ndeshjet me rezultatin 4-1, si dhe kishte triumfuar 9-1 ndaj Lensit në transfertë. Sipas burimit, diferenca prej tetë golash ndaj Lensit përbën fitoren më të thellë të një skuadre mysafire në historinë e Ligës së Kampionëve.
Feyenoordi mbetet i vetmi ekip që e ka mposhtur Comon në këtë sezon evropian. Megjithatë, 12 pikët e grumbulluara në pesë takime e vendosin skuadrën në pozita të favorshme për të përfunduar mes tetë më të mirave dhe për të kaluar drejtpërdrejt në fazën e 1/8 së finales.
Shembulli që Como ka përpara është Leicester City i sezonit 2016/17. Pas fitimit historik të Ligës Premier, skuadra e Ranierit bëri një debutim të shkëlqyer në Ligën e Kampionëve: fitoi katër nga pesë ndeshjet e para dhe barazoi një tjetër.
Ky bilanc i siguroi “Dhelprave” kalimin në fazën eliminatore, ndërsa ende u mbetej një ndeshje për të luajtur në fazën e grupeve.
Como është pranë ecurisë së Leicesterit dhe po tregon se mund të jetë shumë më tepër sesa një debutuese në kompeticionin më prestigjioz evropian për klube. Me Fabregasin në stol, italianët po përballen me skuadrat më të mëdha të kontinentit dhe kanë ngritur pritshmëri të larta për pjesën e mbetur të sezonit.