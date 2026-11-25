Ministri në detyrë i Shëndetësisë, Arben Vitia, ka bërë të ditur se në Kosovë kanë arritur 13 autoambulanca të reja, të cilat pritet të shpërndahen së shpejti në komuna.
Sipas njoftimit të tij, automjetet janë pajisur me mjetet e nevojshme për mbështetjen bazike të jetës (BLS), duke mundësuar ndërhyrjen në vendin e ngjarjes dhe vijimin e kujdesit për pacientët gjatë transportit për në spital.
Të lidhura
None found
Vitia vuri në dukje se modernizimi dhe forcimi i Kujdesit Parësor Shëndetësor në komuna kanë rëndësi për reagim më të shpejtë dhe për shërbime shëndetësore cilësore.
“Synimi ynë është që, përmes pajisjeve moderne dhe kapaciteteve më të mëdha, qytetarëve t’u ofrojmë shërbime emergjente më të shpejta, më të sigurta dhe më cilësore”, shkroi ai.