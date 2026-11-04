Tre operacione policore në Vlorë/ Arrestohen 3 persona në kërkim, njëri i dënuar me 20 vite burg për v*asje në Itali (EMRI)

Tre operacione policore në Vlorë/ Arrestohen 3 persona në kërkim, njëri i dënuar me 20 vite burg për v*asje në Itali (EMRI)

Tre persona të shpallur në kërkim për vepra të ndryshme penale janë kapur dhe vënë në pranga nga Policia e Vlorës, në kuadër të tre operacioneve të zhvilluara gjatë 24 orëve të fundit.

Mes të arrestuarve është një 47-vjeçar, i dënuar me 20 vite burgim për një vrasje të kryer në Itali në vitin 2000. Bëhet fjalë për Maringlen Dogën, banues në Vlorë, i cili u lokalizua në lagjen “Pavarësia 3”.

Të lidhura

None found

Sipas policisë, ai ka vrarë me thikë një shtetas shqiptar në Ravena, pas një konflikti për motive të dobëta. Gjykata shqiptare ka njohur vendimin e autoriteteve italiane dhe e ka dënuar me 20 vite burg.

Në pranga ka rënë edhe një 49-vjeçar me inicialet Y. D., banues në Bishan, i akuzuar për kultivim dhe prodhim të lëndëve narkotike.

Gjatë kontrollit të ushtruar në banesën e tij më 31 tetor 2026, policia gjeti dhe sekuestroi rreth 12 kilogramë Cannabis Sativa dhe 6 bimë të dyshuara narkotike.

Ndërkohë, operacioni i tretë çoi në kapjen e një 50-vjeçari me inicialet A. K., banues në Vlorë, i dyshuar për kryerjen e pesë vjedhjeve gjatë muajve tetor dhe nëntor të këtij viti. Sipas hetimeve paraprake, ai dyshohet se ka vjedhur shuma parash, portofol, laptop dhe celularë në subjekte dhe ndaj shtetasve të ndryshëm në qytetin e Vlorës.

Policia bën me dije se materialet procedurale për të tre rastet i janë referuar Prokurorisë për veprime të mëtejshme.


Shtuar 4.11.2026 11:33

Tags: , , ,
Shpërthimi i fuqishëm që shembi pallatin në Elbasan, gjendet nën rrënoja viktima e dytë

Shpërthimi i fuqishëm që shembi pallatin në Elbasan, gjendet nën rrënoja viktima e dytë
Buxheti 2027, ulet pesha e shpenzimeve për mbrojtjen sociale, rritet ajo për mbrojtjen

Buxheti 2027, ulet pesha e shpenzimeve për mbrojtjen sociale, rritet ajo për mbrojtjen
Parashikimi i motit 5 Nëntor 2026, ja sa do të jenë temperaturat

Parashikimi i motit 5 Nëntor 2026, ja sa do të jenë temperaturat
Komandanti i Emergjencave Civile del në terren, shton shpresat për fatin e 69-vjeçarit: Ka gjasa të gjendet i gjallë

Komandanti i Emergjencave Civile del në terren, shton shpresat për fatin e 69-vjeçarit: Ka gjasa të gjendet i gjallë
Elbasan, rifillojnë kërkimet pas shpërthimit në pallat: 16 efektivë të angazhuar, të pakta gjasat që 69-vjeçari të jetë gjallë

Elbasan, rifillojnë kërkimet pas shpërthimit në pallat: 16 efektivë të angazhuar, të pakta gjasat që 69-vjeçari të jetë gjallë
Pezullohen kërkimet për personin e zhdukur në Elbasan, ndërtesa vlerësohet e rrezikshme

Pezullohen kërkimet për personin e zhdukur në Elbasan, ndërtesa vlerësohet e rrezikshme
Studentët protestojnë te Drejtoria e Policisë për lirimin e Edison Likës dhe Dritan Goxhajt pas përplasjeve te Kryeministria

Studentët protestojnë te Drejtoria e Policisë për lirimin e Edison Likës dhe Dritan Goxhajt pas përplasjeve te Kryeministria
Veliaj i përgjigjet sërish Ramës: Nuk ia kaloj drejtimin e Bashkisë së Tiranës Arbër Hajdarit

Veliaj i përgjigjet sërish Ramës: Nuk ia kaloj drejtimin e Bashkisë së Tiranës Arbër Hajdarit