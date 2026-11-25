OFI Crete pësoi humbje 0–2 përballë Panathinaikosit, kryesuesit të Superligës greke, në javën e 11-të të kampionatit. Megjithatë, portieri shqiptar Klidman Lilo ishte ndër lojtarët më të spikatur të ekipit nga Kreta, falë paraqitjes së tij të nivelit të lartë.
23-vjeçari ka publikuar në rrjetet sociale disa prej pritjeve spektakolare me të cilat u përball ndaj skuadrës elitare greke.
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Forma e treguar nga Lilo përbën një sinjal të fortë për trajnerin e Kombëtares, Rolando Maran, pasi portieri duket i gatshëm të marrë një ftesë dhe të mbrojë me dinjitet portën kuqezi.
Klidman Lilo ka qenë pjesë e Shqipërisë U21 deri në shtator të vitit 2024, por ende nuk ka debutuar me Kombëtaren.