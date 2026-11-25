Protesta kundër kryeministrit Edi Rama ka shënuar sot ditën e 179-të. Qytetarët vazhdojnë qëndresën në Tiranë dhe kërkojnë largimin e tij nga drejtimi i qeverisë.
Pas gati gjashtë muajsh protestash të përditshme, pjesëmarrësit thonë se nuk kanë ndërmend të heqin dorë nga kërkesat. Tashmë, vëmendja e tyre është te tubimi mbarëkombëtar i paralajmëruar më 28 nëntor, në Ditën e Pavarësisë.
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Me tri ditë deri në protestën e njoftuar, thirrjet për pjesëmarrje dhe mobilizim janë shtuar. Protestuesit synojnë që reagimi të mos kufizohet në kryeqytet, por të përfshijë qytetarë nga të gjitha trevat e vendit, pa dallim bindjesh apo përkatësie politike.
Pjesëmarrësit e shohin 28 nëntorin si një çast me rëndësi për zgjerimin e lëvizjes. Kërkesa e tyre kryesore është largimi i Edi Ramës dhe qeverisë së tij.
Në ditën e 179-të të protestës, qytetarët theksojnë se qëndresa do të vazhdojë edhe pas tubimit të 28 nëntorit, derisa kërkesat e tyre të plotësohen.