Gerrard parashikon që Lamine Yamal të krahasohet me Messin dhe Ronaldon

Gerrard parashikon që Lamine Yamal të krahasohet me Messin dhe Ronaldon

Steven Gerrard mendon se Lamine Yamal mund të ngjitet në nivelin e Lionel Messit dhe Cristiano Ronaldos gjatë dhjetë viteve të ardhshme. Ish-kapiteni i Liverpoolit dhe legjenda e Anglisë e bëri këtë parashikim për yllin e Barcelonës.

Gerrard foli për talentin spanjoll 19-vjeçar në TNT Sports, pak përpara ndeshjes ku Yamal shënoi golin e parë në fitoren 3-0 të Barcelonës ndaj Aston Villas në Ligën e Kampionëve.

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“Po flasim për një superyll. Ai është futbollist i jashtëzakonshëm. Shifrat që po arrin për momentin, si me gola ashtu edhe me asistime, janë të pabesueshme dhe vërtet të frikshme”, u shpreh ai.

Duke e vënë në kontekst zhvillimin e Yamalit përballë talenteve të rinj anglezë, Gerrard theksoi: “Ai është në të njëjtën moshë, por statistikat e tij janë të pabesueshme. Tashmë është pjesë e diskutimeve për Topin e Artë”.

Në ceremoninë e Topit të Artë të vitit 2026, Yamal u rendit i treti, pas fituesit Harry Kane dhe Kylian Mbappes, që përfundoi në vendin e dytë. Pavarësisht moshës, ai vijon të krahasohet me emrat më të mëdhenj të futbollit.

Sipas Gerrardit, anësori i Barcelonës ka potencialin që në të ardhmen të përmendet krahas dy ikonave të futbollit botëror.

“Futbollistë të tillë shfaqen vetëm herë pas here – Messi, Ronaldo. E di që nuk po nxitohem me këtë vlerësim, por pas një dekade do të flitet për të njësoj si për ta”, përfundoi anglezi.


Shtuar 4.11.2026 18:24

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