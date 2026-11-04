Gerrard parashikon që Lamine Yamal të krahasohet me Messin dhe Ronaldon

Steven Gerrard mendon se Lamine Yamal mund të ngjitet në nivelin e Lionel Messit dhe Cristiano Ronaldos gjatë dhjetë viteve të ardhshme. Ish-kapiteni i Liverpoolit dhe legjenda e Anglisë e bëri këtë parashikim për yllin e Barcelonës.
Gerrard foli për talentin spanjoll 19-vjeçar në TNT Sports, pak përpara ndeshjes ku Yamal shënoi golin e parë në fitoren 3-0 të Barcelonës ndaj Aston Villas në Ligën e Kampionëve.
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“Po flasim për një superyll. Ai është futbollist i jashtëzakonshëm. Shifrat që po arrin për momentin, si me gola ashtu edhe me asistime, janë të pabesueshme dhe vërtet të frikshme”, u shpreh ai.
Duke e vënë në kontekst zhvillimin e Yamalit përballë talenteve të rinj anglezë, Gerrard theksoi: “Ai është në të njëjtën moshë, por statistikat e tij janë të pabesueshme. Tashmë është pjesë e diskutimeve për Topin e Artë”.
Në ceremoninë e Topit të Artë të vitit 2026, Yamal u rendit i treti, pas fituesit Harry Kane dhe Kylian Mbappes, që përfundoi në vendin e dytë. Pavarësisht moshës, ai vijon të krahasohet me emrat më të mëdhenj të futbollit.
Sipas Gerrardit, anësori i Barcelonës ka potencialin që në të ardhmen të përmendet krahas dy ikonave të futbollit botëror.
“Futbollistë të tillë shfaqen vetëm herë pas here – Messi, Ronaldo. E di që nuk po nxitohem me këtë vlerësim, por pas një dekade do të flitet për të njësoj si për ta”, përfundoi anglezi.