Këlliçi: Raporti i BE-së nxjerr në pah korrupsionin dhe mbrojtjen e Ballukut, Rama e quan sukses

Këlliçi: Raporti i BE-së nxjerr në pah korrupsionin dhe mbrojtjen e Ballukut, Rama e quan sukses

Belind Këlliçi, deputet i Partisë Demokratike, kritikoi kryeministrin Edi Rama pas publikimit të Raportit të Progresit të Komisionit Europian për Shqipërinë për vitin 2026. Sipas Këlliçit, Rama po e paraqet si arritje një dokument që evidenton probleme të rënda lidhur me korrupsionin, drejtësinë dhe funksionimin e institucioneve.

Në një reagim në rrjetet sociale, deputeti e cilësoi raportin e Brukselit pasqyrë të keqqeverisjes dhe akuzoi kryeministrin se ka penguar drejtësinë, duke i siguruar Belinda Ballukut mbështetje politike në Kuvend.

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“Edi Rama ia doli ta bëjë Shqipërinë me Regres Raport!”, shkroi Këlliçi, duke ironizuar interpretimin që kryeministri u ka bërë vlerësimeve të Komisionit Europian.

Sipas tij, një shqetësim i veçantë në raport ka të bëjë me çështjen e Belinda Ballukut. Këlliçi pretendon se shumica parlamentare ka ndërhyrë për të ndaluar veprimet e drejtësisë në këtë rast.

Deputeti renditi mes problemeve edhe prokurimet publike, mungesën e llogaridhënies nga qeveria dhe mospranimin e komisioneve hetimore që ka kërkuar opozita.

Ai kritikoi gjithashtu gjendjen e lirisë së medias dhe mënyrën e administrimit të fondeve europiane për bujqësinë. Sipas Këlliçit, shqetësimet për fondet IPARD vazhdojnë të bllokojnë financime të reja europiane për sektorin.

“Vetëm Kryeministri më i korruptuar në Europë mund ta quajë vlerësim dhe sukses raportin e BE, kur aty ngrihet shqetësimi për mbrojtjen e Belinda Ballukut dhe aferave të saj në Kuvend duke penguar drejtësinë, kur evidentohet abuzim i lartë në tenderat qeveritare, kur theksohet refuzimi i llogaridhënies, i komisioneve hetimore që ka kërkuar Partia Demokratike dhe opozita, kur vihet në dukje cënimi i lirisë së medias, ku thuhet hapur se fondet e IPARD III sërish nuk do të vijnë, pasi autoritetet këtu nuk bindin se nuk do t’i vjedhin prapë”, deklaroi Këlliçi.

Këlliçi e paraqiti raportin si mbështetje për pretendimet e opozitës ndaj qeverisë. Ai tha se problematikat e përmendura nga institucionet europiane dëshmojnë, sipas tij, se Rama është bërë pengesë për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Europian.

“Këto janë vetëm disa nga ‘vlerësimet’ e Komisionit, për Edi Ramën e qeverisjen e tij, ku qartazi del se ai është pengesa kryesore e integrimit të vendit tonë. Sigurisht Narkoshteti i parë në Europë, nuk mund të trajtohet ndryshe!”, përfundoi ai.


Shtuar 4.11.2026 18:28

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