Foden i jep fund thatësirës së golave: “Më kishte rënduar shumë

Phil Foden festoi rikthimin te goli me Manchester Cityn, i cili mposhti 3-2 Ipswich Townin në Ligën Premier.
Ekipi i Enzo Marescas e nisi sezonin me një tjetër sukses, por tri pikët ndaj skuadrës së sapongjitur në elitën e futbollit anglez u siguruan pas një përballjeje të vështirë.
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Pas një periudhe të komplikuar sa i takon formës, Foden shënoi golin e parë për klubin që prej dhjetorit të vitit të kaluar.
Pas ndeshjes, ai pranoi për “BBC Match of the Day” se e kishte ndier prej kohësh nevojën për të realizuar. Mesfushori theksoi se kishte shpërdoruar disa mundësi të mëdha gjatë këtij sezoni dhe kjo e kishte shqetësuar, ndaj ishte i kënaqur me golin. Megjithatë, për të, më thelbësore mbeteshin fitorja dhe pozita e mirë e skuadrës në tabelë.
Foden u ndal edhe te mënyra se si po përshtatet skuadra me filozofinë e trajnerit Maresca.
Ai tha se trajneri është integruar shumë mirë dhe se futbollistët po i pranojnë idetë e tij. Sipas Fodenit, ekipi ka ende aspekte për të korrigjuar dhe ndeshja ndaj Ipswichit e tregoi qartë këtë, pasi mund të performojë dukshëm më mirë. Ai shprehu shpresën se skuadra do të vijojë të zhvillohet dhe të forcohet.
Futbollisti i Manchester Cityt nuk la pa vlerësuar as kundërshtarin, duke pranuar se Ipswich Town ua komplikoi ndjeshëm takimin.
“Duhet t’i njohim meritat Ipswichit, sepse zhvilloi një ndeshje shumë të mirë. Ata qarkulluan mirë topin, luajtën me agresivitet dhe na vunë në vështirësi. Jo çdo ndeshje mund të jetë e bukur, ndaj më e rëndësishmja është rezultati. Ne arritëm ta merrnim atë dhe jam shumë i lumtur”, përfundoi Foden./