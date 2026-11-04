PDK kritikon emërimet e fundit, Musliu-Shoshi i drejtohet Konjufcës: “Nale dorën me nipa e mbesa

Emërimet e fundit në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës janë kritikuar ashpër nga deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës, Ariana Musliu-Shoshi. Ajo pretendon se personat e emëruar janë të afërm të politikanëve.
Musliu-Shoshi iu drejtua ministrit Glauk Konjufca në një postim me fjalët: “Nale dorën me nipa e mbesa”. Deputetja tha se përzgjedhja në diplomaci duhet të bëhet mbi bazën e meritës, profesionalizmit dhe kritereve ligjore, e jo sipas interesave familjare apo partiake.
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Qëndrimi i PDK-së pason, me vetëm pak orë, kërkesën e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës që Konjufca të japë sqarime publike. AAK kërkoi të dijë nëse vendimi nr. 113/2024 është shfuqizuar. Vendimi, i firmosur në prill 2024 nga ish-ministrja Donika Gërvalla, ndalonte punapërcaktimin në ministri të të afërmve të zyrtarëve dhe diplomatëve.
AAK iu referua pesë emërimeve në misionet e Kosovës në Uashington, Berlin, Iowa, Hagë dhe Kopenhagë. Aleanca pretendon se të emëruarit kanë lidhje familjare ose politike me njerëz të pushtetit.
Mes rasteve që kanë tërhequr vëmendje është caktimi i Lumturie Lipovecit si këshilltare në ambasadën e Kosovës në Hagë. Lipoveci është tezja e deputetes së Vetëvendosjes, Krenare Çerkini. Kjo e fundit i tha Bota Sot se janë të pasakta raportimet që e lidhin emërimin me postin e saj, duke theksuar se Lipoveci punon në diplomaci prej gati një dekade.
Në kohën kur u botua lajmi, Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës ende nuk i ishte përgjigjur pyetjes së AAK-së lidhur me vendimin 113/2024.