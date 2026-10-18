Luana Vjollca dënon dhunën ndaj studentëve: Pamjet janë të papranueshme

Luana Vjollca dënon dhunën ndaj studentëve: Pamjet janë të papranueshme

Këngëtarja dhe moderatorja Luana Vjollca reagoi ndaj dhunës së ushtruar kundër studentëve gjatë protestave të ditëve të fundit, duke e cilësuar atë të papranueshme.

Në një postim në rrjetet sociale, ajo shprehu shqetësimin për të rinjtë e përballur me dhunën dhe theksoi se çdo fëmijë apo i ri që kalon përvoja të tilla është shkak për t’u shqetësuar.

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“E papranueshme dhuna ndaj studentëve! Pamje të papranueshme. Më dhemb zemra për çdo fëmijë dhe të ri që përjeton dhunë”, shkroi Luana Vjollca.


Shtuar 18.10.2026 11:08

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