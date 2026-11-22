Armand Duka, presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit, ka zhvilluar një intervistë për televizionin “Top Channel”, ku bashkë me gazetarin Endi Tufa ka trajtuar çështjet më të rëndësishme të futbollit shqiptar, ecurinë e përfaqësueseve dhe sfidat me të cilat përballet sporti në vend.
Në qendër të bisedës ishte projektligji për sponsorizimet dhe donacionet, të cilin Duka e sheh si një mundësi të madhe për sportin, por që sipas tij duhet përmirësuar për t’u bërë vërtet efektiv. Ai kërkoi reduktim të burokracisë, garanci më të mëdha për kompanitë që mbështesin sportin dhe një mekanizëm që siguron mbështetje të qëndrueshme për klubet, akademitë dhe infrastrukturën.
Të lidhura
None found
Presidenti i FSHF-së u ndal edhe te rezultatet e nëntorit, duke vlerësuar kryesimin e Shqipërisë në Ligën e Kombeve, performancat e ekipeve të moshave dhe përparimin e përgjithshëm të futbollit shqiptar në të gjitha nivelet. Ai foli për punën e trajnerit Maran, afrimin e talenteve të rinj, shortet e ardhshme europiane dhe reformat në formatin e kampionatit, si dhe ndau vizionin e tij për të ardhmen e brezave të rinj.
I pyetur nëse kryesimi në Ligën e Kombeve duhet konsideruar një sukses i madh apo thjesht përmbushje e objektivit, Duka u shpreh se bëhet fjalë për një edicion të suksesshëm dhe realizim të qëllimit. Ai kujtoi se synimi ishte pikërisht vendi i parë dhe se, pavarësisht vështirësive, rezultoi i arritshëm me punë dhe përkushtim nga të gjithë.
Duka falënderoi futbollistët për angazhimin, stafin dhe veçanërisht tifozët, të cilët e mbështetën ekipin edhe në kompeticione që më parë shiheshin si më pak të rëndësishme. Ai përmendi ndeshjen me San Marinon, ku tifozët nuk u zhgënjyen nga loja dhe rezultati, por qëndruan pranë ekipit deri në fund. Sipas tij, nuk ishte një sukses i jashtëzakonshëm, por një objektiv i përmbushur; kishte hapësirë për përmirësim, sidomos në dhënien e më shumë minutazhi lojtarëve të rinj, për të krijuar më shumë alternativa në kualifikueset e Europianit.
Për zgjedhjen e trajnerit Maran, Duka pranoi se fillimisht emërimi i tij nuk u prit si zgjidhja më e mirë dhe se dy miqësoret e para ngritën pikëpyetje, por situata ndryshoi me fillimin e ndeshjeve zyrtare, ku ekipi shfaqi një futboll më të mirë. Ai theksoi se trajneri nuk u zgjodh rastësisht dhe shprehu bindjen se me të kombëtarja do të tregojë lojë të bukur, më agresive dhe më sulmuese. Si shembull përmendi edhe ndeshjen në Finlandë, ku pavarësisht rezultatit më të dobët, Shqipëria bëri një paraqitje të shkëlqyer për minuta të tëra dhe vazhdoi të luante mirë edhe pas kartonit të kuq.
Duka u shpreh i kënaqur me lojën, motivimin dhe përzgjedhjen objektive që ka sjellë Marani, por vuri në dukje se ekipi ndodhet në një moment tranzicioni, me disa liderë që po plaken dhe nevojën për të integruar lojtarë të rinj. Ai përsëriti se ndoshta mund të kishin marrë më shumë hapësirë futbollistët e rinj, duke kujtuar se U21 dhe U19 kanë lojtarë cilësorë; këta të fundit fituan dy ndeshjet kualifikuese në Qipro me rezultatin 4-0. Sipas tij, disa prej këtyre emrave mund të ishin afruar për të rritur alternativat e së ardhmes.
Ai nuk e sheh si problem moshën relativisht të avancuar të disa futbollistëve, për sa kohë ata kanë mundësi dhe forcë për të kontribuar. Sipas tij, ndërthurja mes më të vjetërve dhe më të rinjve krijon një grup harmonik dhe shumë të mirë.
Duke u ndalur te muaji nëntor, Duka konfirmoi se rezultatet kanë qenë pozitive pothuajse për të gjitha ekipet kombëtare. Ai përmendi Festivalin Botëror të U15 në Azerbajxhan, ku Shqipëria fitoi tetë nga nëntë ndeshje dhe u rendit e 17-ta mes 181 skuadrave, si dhe fitoret 4-0 të U19 kundër Qipros dhe Armenisë. U17 u kualifikua në Elite Round, duke e bërë nëntorin një muaj festash edhe më të bukur.
Për shortet e ardhshme, Duka tha se më 26 nëntor hidhet shorti i Europianit U21, i cili do të zhvillohet në Shqipëri dhe Serbi, me ceremoninë në Beograd. Ai ka parë pozicionimin e Shqipërisë dhe theksoi se është e vështirë të zgjedhësh një kundërshtar më të lehtë, pasi të gjitha skuadrat kanë nivel të lartë dhe histori rezultatesh. Nuk shprehu ndonjë preferencë të veçantë, por uroi që ekipi të përgatitet sa më mirë për çdo rival.
Sa i përket shortit në Belfast për ekipin e parë, Duka kujtoi se Shqipëria ndodhet në vazon e tretë dhe se gjysma e grupeve do të ketë pesë skuadra, ndërsa pjesa tjetër katër. Katër ekipet më të forta do të jenë në grupe me katër skuadra dhe do t’i nisin kualifikueset në shtator. Ai shpjegoi se për Shqipërinë do të ishte më mirë një grup me katër skuadra, sepse duke mos pasur ndeshje play-off në mars për shkak të vendit të parë në Ligën e Kombeve, do të kishin mundësi për katër miqësore deri në shtator. Megjithatë, kjo ka edhe një anë negative, pasi njëra prej katër skuadrave do të jetë nga ekipet më të forta të Europës.
Lidhur me Brajan Grudën, Duka tha se cilësia e tij nuk ka nevojë për koment. Ai kujtoi se Gruda ka spikatur prej kohësh në kombëtaret e moshave të Gjermanisë, duke luajtur me U19 dhe U21, madje edhe kundër Shqipërisë në miqësore. Pavarësisht se ka lindur në Gjermani, ai është shqiptar me prindër shqiptarë dhe FSHF-ja kishte shumë dëshirë ta kishte në ekip. Sipas Dukës, federata ka provuar ta bindë, por zgjedhja e tij ishte Gjermania dhe tashmë kjo është një çështje e mbyllur. Ai i uroi suksese në karrierë dhe konfirmoi se Shqipëria i ka ofruar çdo herë mundësinë për ta përfaqësuar, por vendimi i tij ka mbetur për Gjermaninë.
Për ligjin e sponsorizimit, Duka tha se prej të paktën 10 vitesh diskutohet për ndryshime ligjore që do të ndihmonin sportin në përgjithësi dhe futbollin në veçanti. Ai u shpreh falënderues që këtë vit ligji ka ardhur në tryezë dhe se së fundmi u diskutua në komisionin parlamentar propozimi i qeverisë për sponsorizimet dhe donacionet. Ai vlerësoi qasjen pozitive të ministrisë dhe deputetëve të të gjitha krahëve politikë, pavarësisht vërejtjeve dhe kritikave.
Megjithatë, Duka theksoi se ligji duhet të bëhet funksional dhe jo sipërfaqësor, dhe se mbështetësit e tij nuk duhet të pranojnë hile nga dikasteret, ministritë apo burokracia e aparatit shtetëror. Ai renditi problemet kryesore: së pari, sponsorizimi duhet të jetë një pagesë alternative e tatimit dhe jo një shpenzim shtesë për biznesin, dhe ligji duhet ta përcaktojë këtë në mënyrë të qartë. Së dyti, nuk ka arsye që Ministria e Sportit ta komandojë ose kontrollojë paraprakisht procesin; kontrolli duhet të bëhet pas kryerjes së sponsorizimit, jo përpara tij. Ai përdori shembullin e Partizanit, i cili është klub futbolli dhe aktivitet publik, për të vënë në dukje pse duhet të shkojnë te ministria si sponsorizuesi ashtu edhe i sponsorizuari. Nëse ky proces mbetet i komanduar dhe i kontrolluar nga burokracia, sipas tij nuk është arritur asgjë dhe do të vijohet me të njëjtën situatë ku qeveria shpërndan buxhetin sipas dëshirës, me grante që për futbollin kanë rezultuar zero për 30-50 vjet.
Si problem të tretë, Duka përmendi limitin shumë të vogël prej 2 miliardë lekësh. Sipas tij, kur të fillojë shpërndarja, një klub si ai i Ersekës mund ta gjejë fondin zero. Ai theksoi se nuk janë të rëndësishëm vetëm klubet profesioniste si Tirana, Partizani, Dinamo apo Teuta, por i gjithë futbolli dhe akademitë. FSHF-ja kërkon që limiti të jetë pesë herë më i lartë dhe që një pjesë e mirë e sponsorizimeve të shkojë për infrastrukturën, sepse me 2 miliardë lekë nuk mund të ndërtohet as një fushë futbolli, kur një fushë kushton 400 mijë euro. Duka paralajmëroi se nëse gjërat lihen kështu, paratë mund të përfundojnë për koncerte, fushata elektorale e të tjera, dhe se ligji duhet të mendojë si të funksionojë dhe jo si të kontrollohet. Ai përsëriti falënderimin për ardhjen e ligjit në tavolinë dhe u kërkoi me dashamirësi deputetëve dhe qeverisë të marrin parasysh vërejtjet e FSHF-së, e cila ka dërguar propozime dhe sugjerime për një ligj që ndihmon zhvillimin e sportit dhe jo kontrollin e tij.
Duka shpjegoi pse ky mekanizëm është kaq i rëndësishëm për futbollin. Sipas tij, Ministria e Financave e sheh atë sikur sporti kërkon të fusë duart në buxhet, por e vërteta është ndryshe: sporti i jep shumë shtetit. Ai tha se ndikimi vjetor i sportit në ekonominë e vendit është afërsisht 70 milionë euro dhe se nuk kërkohet që kjo shumë t’i kthehet e plotë futbollit, por vetëm një pjesë, për të ardhmen e fëmijëve, fushat dhe palestrat. Ai e ftoi Ministrinë e Financave ta shohë këtë si kërkesë të një prej tatimpaguesve më të mëdhenj dhe të një aktiviteti me ndikim të konsiderueshëm në ekonomi, jo si përpjekje për të marrë para nga arka e shtetit.
Presidenti i FSHF-së konfirmoi se ka bërë propozime konkrete dhe se ka angazhuar ekspertët më të mirë vendas e të huaj për përshtatjen e ligjit. Ai vuri në dukje se draftet aktuale janë ndryshe nga propozimet për të cilat ishte rënë dakord në tavolinë dhe shprehu shpresën që deri në fund të bëhet ajo që është më e mira për sportin.
Duke u kthyer te kampionati shqiptar, Duka komentoi edhe eksperimentin me Final Four, i cili tashmë ka përfunduar, dhe tha se gjërat kanë evoluar dhe se Shqipëria tani ka mundësi të organizojë më shumë se 10 ekipe në Kategorinë Superiore, falë përmirësimit të infrastrukturës dhe pritshmërive nga ligji i sponsorizimit. Ai shpjegoi se deri tani skema me 10 skuadra dhe katër faza vajtje-ardhje u mbajt për shkak të infrastrukturës dhe për të shmangur ndeshjet e vdekura që krijohen me më shumë se 10 skuadra.
Për këtë arsye, federata kontaktoi një nga kompanitë më të mira në botë që merret me skemat sportive dhe, së bashku me klubet, zgjodhi një format që në fund i ndan skuadrat në play-off dhe play-out. Sipas Dukës, sezoni aktual 2026-2027 është tranzitor, me 10 skuadra që ndahen në gjashtë të parat dhe katër të fundit, ndërsa sezoni i ardhshëm do të ketë 12 skuadra, të ndara në gjashtë e gjashtë. Qëllimi është eliminimi i ndeshjeve të vdekura dhe mbajtja e emocionit të garës deri në fund, pasi edhe skuadra e parë në play-out do të ketë të drejtë të luajë në play-off për pjesëmarrje në kupat e Europës.