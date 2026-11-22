Vaduzi arriti të sigurojë një pikë të vlefshme në udhëtim ndaj Lausanne-Sport, në takimin e xhiros së 14-të të elitës zvicerane të futbollit.
Merita kryesore për këtë rezultat i përket lojtarit më të ri të Kosovës, Lutfi Dalipi.
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Talenti nga Presheva luajti një tjetër ndeshje vendimtare dhe shënoi në barazimin 2-2.
Pas një asisti nga Djokic, Dalipi e dërgoi topin në rrjetë me një goditje të bukur në minutën e 78-të.
Ai u shpall lojtari i ndeshjes dhe u vlerësua nga Sofascore me notën më të lartë 8.9, teksa fitoi 13 duele dhe kreu katër driblime gjatë takimit.
Ky ishte goli i tij i gjashtë në kampionatin zviceran, ndërsa ai ka grumbulluar edhe nëntë asistime deri më tani.
Kujtojmë se Dalipi zgjodhi Kosovën në muajin nëntor dhe do të jetë në dispozicion të trajnerit Franco Foda menjëherë në mars, kur startojnë kualifikueset për Kampionatin Evropian “Euro 2028”.