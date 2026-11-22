Liverpooli ka arritur një fitore të thellë në shtëpi përballë Manchester Unitedit, në takimin e javës së 11-të të Premier League.
“Reds” bënë një paraqitje të shkëlqyer dhe triumfuan me shifrat 4-0, në një ndeshje që shënoi debutimin e Mauricio Pochettinos si trajner i Unitedit.
Të lidhura
None found
Leny Yoro mori karton të kuq pas vetëm tetë minutash lojë, për shkak të një ndërhyrjeje si mbrojtësi i fundit (8’).
Nga ajo goditje e lirë, Liverpooli kaloi në avantazh me golin e Dominik Szoboszlai, i cili e befasoi portierin kundërshtar (10’).
Florian Wirtz më pas dyfishoi shifrat me një gol nga distanca e afërt, pas asistimit të Ngumohas (13’).
Me një lojtar më shumë në fushë, Liverpooli ishte dukshëm më kërkues, ndërsa Ngumoha shënoi golin e tretë pas një pasimi fantastik të Bradley Barcolas (66’).
Fitoren e thellë të Liverpoolit më pas e vulosi Victor Munoz, pas asistimit të Wirtz (82’).
Me këtë sukses, Liverpooli u ngjit në vendin e katërt me 21 pikë, ndërsa Unitedi ra në pozitën e parafundit me tetë pikë.