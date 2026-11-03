Doja të ikte pa pagesë”, ish-portieri i Real Madridit kritikon ashpër Viniciusin

Doja të ikte pa pagesë”, ish-portieri i Real Madridit kritikon ashpër Viniciusin

Ish-portieri i Real Madridit Santi Canizares ka drejtuar akuza të forta ndaj Vinicius Juniorit, duke thënë se sjellja e futbollistit brazilian krijon vështirësi për klubin dhe dëmton imazhin e tij.

Sipas Canizaresit, Viniciusi i ka vënë vazhdimisht “Los Blancos” në situata të sikletshme. Ai tha se qëndrimi i tij kundër rinovimit të kontratës së sulmuesit mbetet i njëjtë, edhe pse klubi ka vendosur ta mbajë lojtarin.

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Ish-portieri spanjoll e kishte kundërshtuar zgjatjen e marrëveshjes që verën e kaluar, me argumentin se Viniciusi e kishte shteruar vlerën që mund t’i sillte klubit.

“Mund të jem i vetmi që e sheh kështu, por për mua ky vendim ishte gabim. Rinovimi i Viniciusit nuk duhej bërë, sepse ai e kishte shteruar tërësisht vlerën e tij. Gjithashtu, nuk besoj se oferta e Arsenalit ishte e vërtetë”, u shpreh Canizares.

Ai kishte dëshiruar që Real Madridi të mos ia zgjaste kontratën brazilianit, në mënyrë që lojtari të largohej pa pagesë në verën e vitit 2027.

“Doja që Real Madridi të mos ia rinovonte kontratën dhe që Viniciusi të ikte si lojtar i lirë në verën e vitit 2027, pasi e kishte shteruar vlerën e tij. Kjo nuk do të përbënte asnjë problem”, tha ai.

Canizares nuk mendon se Viniciusi mund të shitet te Arsenali. Sipas tij, pengesë nuk janë aftësitë në fushë, por problemet që braziliani ka me karakterin.

“Nuk mendoj se ka mundësi të shitet te Arsenali. Kjo nuk lidhet me aftësitë e tij, por me faktin se është një i ri me shumë probleme dhe jo çdo klub do ta dëshironte”, shtoi ish-portieri.

Ai nënvizoi gjithashtu se klubet e mëdha e kanë parasysh imazhin e tyre: “Ka një ndryshim mes transferimit të Diomandes, që njihet për karakterin e tij, dhe marrjes së Viniciusit, duke pasur parasysh karakterin e këtij të fundit”.

Kritikat e ish-reprezentuesit spanjoll nuk u kufizuan te rinovimi i kontratës. Ai e quajti të gabuar edhe aktivizimin e Viniciusit në ndeshje, duke e përshkruar si një gabim të dyfishtë.

“Rinovimi i kontratës së tij është gabim, ndërsa aktivizimi në ndeshje është gabim i dyfishtë. Ai e ka shteruar vlerën e vet. E morët me një çmim të ulët, ju solli përfitime të mëdha dhe fitoi dy Liga të Kampionëve me ju”.

“Shpresoj që çdo marrëveshje të jetë kaq e suksesshme, por kjo çështje tashmë ka marrë fund”, përfundoi Canizares.


Shtuar 3.11.2026 11:19

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