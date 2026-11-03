Del Bosque vlerëson Yamalin: Do ta kisha përfshirë në formacionin titullar

Lamine Yamal ka marrë vlerësime të larta nga Vicente del Bosque, trajneri legjendar që e drejtoi Spanjën drejt triumfit në Kupën e Botës 2010 dhe në Kampionatin Evropian 2012. Në deklaratat e tij të fundit, ai është shprehur se sulmuesi i krahut i Barcelonës do ta kishte pasur automatikisht vendin në formacionet e tij titullare.
Duke folur për mundësinë që Yamal të luante në ekipin e tij, ish-drejtuesi i stolit të “La Roja”-s tha fillimisht se ai me gjasë do të ishte titullar.
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Del Bosque kujtoi më pas se njohja e parë me të kishte ndodhur kur lojtari ishte vetëm 11 vjeç, gjatë një turneu të organizuar nga Jose Ramon de la Morena. Që në atë takim, sipas trajnerit, Yamal shfaqte cilësi premtuese.
Ndonëse vetëm 19 vjeç, talenti i shfaqur herët dhe arritjet e shumta me Barcelonën e Spanjën e kanë vendosur Yamalin mes futbollistëve më të mirë në botë.
Në listën e trofeve që ylli i Barcelonës ka siguruar me kombëtaren spanjolle janë tashmë Kampionati Evropian 2024 dhe Kupa e Botës 2026.
Rritja e produktivitetit të tij këtë sezon pasqyrohet në shifrat e regjistruara: në vetëm 14 ndeshje, ai ka realizuar 12 gola dhe ka dhënë 11 asistime, duke e ngritur më tej nivelin e lojës së tij.