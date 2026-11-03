Raportimi për barnat esenciale dhe pritjen e pacientëve përplas pushtetin me opozitën në Komisionin për Shëndetësi

Drejtori i SHSKUK-së dhe ministri i Shëndetësisë, Arben Vitia, duhet t’i dorëzojnë Komisionit për Shëndetësi, brenda 2 javësh, raportet e shkruara për furnizimin me barna të listës esenciale dhe listat e pritjes së pacientëve. Kërkesa u miratua në mbledhjen e së martës, ndërsa pas shqyrtimit të dokumenteve, të dy pritet të ftohen për raportim gjatë dhjetorit.
Debati rreth kësaj kërkese solli kundërshti mes përfaqësuesve të pushtetit dhe opozitës. Kryesuesi i komisionit, Uran Ismaili, këmbënguli që institucionet shëndetësore të japin llogari brenda afateve të caktuara, kurse deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Egzon Azemi, e cilësoi qëndrimin e tij si politizim të diskutimit.
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Sipas Ismailit, raportet e kërkuara lidhen me organizimin e punës së komisionit për dy muajt përmbyllës të vitit dhe do të ndihmonin për të kuptuar më qartë situatën në shëndetësi.
Ai shpjegoi se koha e mbetur për veprimtari është e kufizuar, pasi dhjetori përfundon më herët sa u përket angazhimeve. Për këtë arsye, komisioni kishte synuar të zhvillonte disa aktivitete në nëntor e dhjetor dhe të shfrytëzonte një seancë edhe për planifikimin e vitit të ardhshëm. Në këtë kuadër, raportet e shkruara për pritjet në klinikat e SHSKUK-së dhe barnat esenciale do të krijonin mundësi që drejtori dhe ministri të raportonin në dhjetor, përpara mbylljes së vitit.
Duke iu drejtuar anëtarëve, Ismaili kërkoi vendosmëri për zbatimin e afateve. Ai e vlerësoi përgatitjen e këtyre raporteve si jashtëzakonisht të lehtë dhe shprehu shqetësimin se ndarjet mes pozitës e opozitës mund të shërbenin si mbështetje politike për të shpërfillur kërkesat e komisionit.
Ismaili theksoi se komisioni nuk duhet të kthehet në një hapësirë për përcjelljen e përgjegjësive nga njëra palë te tjetra. Sipas tij, informacioni për barnat esenciale dhe pritjen e pacientëve kërkohet vazhdimisht nga qytetarët, ndaj institucionet kanë detyrimin t’i sjellin raportet sa më shpejt, brenda afatit dyjavor.
Azemi e kundërshtoi këtë mënyrë të trajtimit të çështjes. Ai tha se, ndonëse mbledhjet nisin me zotimin për të mos bërë politikë, diskutimet përfundojnë sërish në të njëjtën qasje, duke shtuar se e kupton pozicionin e subjekteve opozitare.
Deputeti i Vetëvendosjes ia rikujtoi Ismailit se kishte qenë ministër i Shëndetësisë. Sipas Azemit, sistemi nuk ishte gjetur në gjendje të lulëzuar e më pas ishte përkeqësuar brenda një nate; problemet e tij njihen dhe gjendja nuk është më e mira e mundshme. Ai kërkoi më shumë sinqeritet në debat.
Në përgjigje, Ismaili hodhi poshtë pretendimin se po vepronte me qëllime politike. Ai nënvizoi se kërkesa e tij kufizohej te raportimi i ministrit të Shëndetësisë dhe drejtorit të SHSKUK-së për çështje që lidhen drejtpërdrejt me qytetarët.
Për ta sqaruar qëndrimin, Ismaili tha se nuk kishte kërkuar thirrjen e Albin Kurtit, Xhelal Sveçlës apo Donika Gërvallës për vdekjen e Arlindës, çka, sipas tij, do të mund të konsiderohej dalje nga tema. Ai e quajti krejtësisht të gabuar që kërkesa për të dëgjuar ministrin dhe drejtorin të interpretohej si veprim politik dhe mohoi çdo tendencë të tillë.
Në diskutim ndërhyri edhe deputetja e Aleancës, Albana Bytyqi, e cila kundërshtoi pohimet se situata në shëndetësi po përmirësohet. Për të ilustruar shqetësimin e saj, ajo u tregoi anëtarëve fotografitë e një qytetari nga Peja, me të cilin tha se ishte takuar personalisht.
Sipas Bytyqit, ky person jeton në Prishtinë pa shtëpi, pa ushqim dhe pa përkujdesje. Ajo ngriti shqetësimin se qytetari po neglizhohej nga QKUK-ja dhe se po përballej me kushte të rënda jetese e mungesë të kujdesit shëndetësor. Deputetja tha se, kur dëgjonte diskutimet për shëndetësinë, krijonte përshtypjen sikur po flitej për një shtet tjetër, duke vënë në pikëpyetje pretendimet për përmirësim.
Azemi u përgjigj se nuk kishte bërë lavdërime dhe as kishte thënë se shëndetësia ishte në gjendje të mirë. Ai sqaroi se kishte konstatuar vetëm që situata kishte qenë e vështirë dhe mbetej e tillë, me probleme të trashëguara që ende vazhdojnë.
Duke kundërshtuar përdorimin e rasteve individuale në përplasjet politike, ai tha se edhe vetë kishte qenë në opozitë, por nuk kishte vepruar në këtë mënyrë. Sipas tij, hapi i parë që duhej të ndërmerrte një anëtar i komisionit për një rast të tillë ishte kontaktimi i inspektoratit shëndetësor. Azemi shtoi se, natyrisht, duhen marrë masa.