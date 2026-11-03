Qeveria ndan 1 milion euro shtesë për efiçiencën e energjisë

Qeveria ndan 1 milion euro shtesë për efiçiencën e energjisë

Ministria e Ekonomisë dhe Fondi i Kosovës për Efiçiencë të Energjisë kanë lidhur një marrëveshje financiare prej 1 milion eurosh, që synon të zgjerojë investimet dhe programet për kursimin e energjisë në Kosovë.

Dokumentin e nënshkruan ministrja e Ekonomisë, Artane Rizvanolli, së bashku me drejtoreshën menaxhuese të Fondit të Kosovës për Efiçiencë të Energjisë, Njomza Hoxha.

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Ministria njoftoi se financimi do të mbështesë punën e Fondit dhe do të ndihmojë në përmbushjen e objektivave të tij për efiçiencën e energjisë.

Pas kësaj ndarjeje, kontributi financiar i Qeverisë për Fondin që prej vitit 2019 arrin në 10 milionë euro gjithsej.

“Që nga viti 2019, Qeveria ka mbështetur vazhdimisht Fondin e Kosovës për Efiçiencë të Energjisë, duke ndarë gjithsej 10 milionë euro për të përkrahur veprimtarinë e tij dhe për të zgjeruar masat e efiçiencës së energjisë në të gjithë vendin”, thuhet në njoftimin e ministrisë.

Investimet synojnë të përmirësojnë kushtet e banimit dhe të ulin kostot e energjisë përmes renovimit të shtëpive individuale, ndërtesave shumëbanesore dhe objekteve të institucioneve publike.

Sipas ministrisë, këto masa ndikojnë drejtpërdrejt në ekonomitë familjare: banesat bëhen më të ngrohta në dimër e më të freskëta në verë, ndërsa familjet mund të kursejnë në faturat e energjisë për një periudhë afatgjatë.

Institucioni thekson se përfitimet shtrihen edhe përtej qytetarëve, pasi investimet ndihmojnë në uljen e ngarkesës së sistemit elektroenergjetik dhe në rritjen e sigurisë energjetike të vendit.

Ministria e Ekonomisë ka bërë të ditur se do të vijojë të mbështesë programet që nxisin përdorim më të efektshëm të energjisë.

“Ministria e Ekonomisë do të vazhdojë përkrahjen për politikat dhe programet që promovojnë përdorimin efiçientë të energjisë, duke vënë mirëqenien e qytetarëve dhe zhvillimin e qëndrueshëm në qendër të investimeve publike”, thuhet në njoftim.


Shtuar 3.11.2026 11:31

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