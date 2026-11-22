Luciano Spalletti, trajneri i Juventusit, ka folur me tone shumë pozitive për cilësitë e Edon Zhegrovës. Ai e përshkroi sulmuesin kosovar si një futbollist me vlera të veçanta, me aftësi individuale të rralla dhe një këmbë të majtë shkatërruese.
Në takimin kundër Venezias, Zhegrova luajti për herë të parë 90 minuta të plota dhe dha një kontribut të dukshëm në fitoren e thellë 4-0.
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Pas sfidës, Spalletti nënvizoi se Zhegrova është një lojtar që mund të krijojë situata të paparashikueshme në fushë, deri në atë pikë sa as vetë nuk e shpjegon dot se si i realizon disa nga veprimet e tij.
Sipas tij, Zhegrova është një lojtar i jashtëzakonshëm që ndonjëherë kryen veprime që as vetë nuk arrin t’i shpjegojë. Ai ka një prekje gjeniale dhe një këmbë të majtë shkatërruese; kur gjithçka duket e bllokuar, gjen diçka krejtësisht të paparashikueshme.
Gjithsesi, tekniku italian theksoi edhe një element ku kërkon përmirësim nga përfaqësuesi i Kosovës, duke vënë në dukje se humbjet e topit dhe rënia e përqendrimit në disa çaste mund ta vënë skuadrën në pozitë të vështirë.
Spalletti shtoi se lojtari ka edhe çaste mungese përqendrimi dhe humbje topi, të cilat e kanë ekspozuar ekipin ndaj kundërsulmeve. Sipas tij, Zhegrova duhet të arrijë vazhdimësinë në lojë, sepse nuk mjaftojnë vetëm dy momente shkëlqimi, përfundoi trajneri.
Ndërkohë, Juventusi do të luajë në mesjavë në Ligën e Evropës, ku Zhegrova për fat të keq nuk është fare i përfshirë.