Kosova pritet të përjetojë një javë me vranësira, reshje shiu dhe mundësi për borë në zonat malore, ndërsa ngricat e mëngjesit dhe mjegulla do të jenë të pranishme gjatë ditëve në vijim.
Gjatë javës së ardhshme, territori i Kosovës do të mbulohet nga mot kryesisht i vranët, me intervale të herëpashershme me diell dhe reshje shiu. Në zonat malore dhe në lartësitë më të mëdha mbidetare priten kushte edhe për reshje bore.
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Sipas parashikimit meteorologjik, temperaturat minimale do të zbresin deri në -8 gradë Celsius, ndërsa vlerat maksimale kryesisht do të variojnë nga 2 deri në 6 gradë Celsius.
Ky regjim i temperaturave do të favorizojë paraqitjen e ngricave të mëngjesit, veçanërisht në zonat e ulëta, luginore dhe në lokalitetet ku ftohja është më e theksuar. Ndërkaq, në kushtet e lagështisë së shtuar dhe erës së dobët, në disa zona mund të shfaqet edhe mjegull.
Hapja e javës do të jetë me mot kryesisht të vranët dhe me shi. Të hënën, në viset me lartësi më të mëdha, priten reshje shiu dhe bore. Temperaturat minimale do të sillen nga 2 deri në 5 gradë Celsius, ndërsa maksimalet nga 6 deri në 9 gradë. Era do të fryjë nga verilindja me shpejtësi 1-11 metra në sekondë.
Të martën parashikohen vranësira të shpërndara dhe intervale me diell, ndërsa në orët e mëngjesit do të ketë ngrica dhe mjegull. Temperaturat minimale do të zbresin nga -5 deri në -3 gradë Celsius, kurse maksimalet do të arrijnë nga 3 deri në 6 gradë.
E mërkura do të sjellë mot me diell dhe vranësira të shpërndara, të cilat në disa vende mund të prodhojnë riga të dobëta shiu. Edhe kjo ditë do të karakterizohet me ngrica në mëngjes. Temperaturat minimale do të lëvizin nga -8 deri në -3 gradë Celsius, ndërsa maksimalet nga 2 deri në 6 gradë.
Të enjten pritet mot kryesisht i vranët, me riga të herëpashershme shiu. Temperaturat minimale do të sillen midis 0 dhe 3 gradë Celsius, ndërsa maksimalet midis 5 dhe 8 gradë. Era do të fryjë nga jugperëndimi me shpejtësi 1-6 metra në sekondë.
Edhe të premten do të mbizotërojë mot i vranët, me kushte për reshje shiu. Temperaturat minimale do të lëvizin nga 2 deri në 5 gradë Celsius, kurse maksimalet nga 6 deri në 9 gradë.
Në përmbledhje, java e ardhshme do të jetë e paqëndrueshme, me reshje, temperatura të ulëta dhe ngrica mëngjesi, ndërsa në zonat malore mbetet e mundshme edhe bora.