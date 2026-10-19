Cucurella: Nëse Bernabeu bëhet fortesë, Reali do ta ketë gjithçka më të lehtë

Cucurella: Nëse Bernabeu bëhet fortesë, Reali do ta ketë gjithçka më të lehtë

Marc Cucurella vlerësoi lojën e Real Madridit kundër Sevillas, duke veçuar kontrollin, ritmin dhe angazhimin e të gjithë ekipit.

Të lidhura

None found

Në intervistën për Real Madrid TV, mbrojtësi tha se skuadra nisi mirë dhe arriti të dallonte momentet kur duhej të qarkullonte topin me qetësi dhe kur duhej të përshpejtonte lojën.

“Që në fillim bëmë një ndeshje të mirë. E kuptonim kur të kontrollonim lojën dhe kur të luanim me më shumë shpejtësi. Ishin 90 minuta shumë të mira”.

Sipas Cucurellas, rezultatet pozitive e lehtësojnë punën dhe u tregojnë futbollistëve çfarë niveli duhet të arrijnë për të garuar mes më të mirëve.

“Kur fiton, gjithçka bëhet më mirë dhe më e lehtë. Në Romë patëm pak frikë, por arritëm ta përmbysnim situatën. Kjo na bën të kuptojmë se duhet të japim gjithmonë 100 për qind. Secili ka kontribuar dhe këtë rrugë duhet të ndjekim”.

Ai foli edhe për rëndësinë e ndeshjeve në shtëpi, duke theksuar se Santiago Bernabeu është një stadium imponues, veçanërisht për shkak të cilësisë së lojtarëve të Real Madridit.

“Kjo ka shumë rëndësi. Të luash këtu nuk është e lehtë, sepse stadiumi imponon respekt, sidomos kur sheh cilësinë e lojtarëve tanë. Nëse e kthejmë Bernabeun në një fortesë, gjithçka do të jetë më e lehtë”.

Reali do të luajë në Ligën e Kampionëve gjatë mesjavës, përpara sfidës me rivalin e përbetuar, Barcelonën, në “Camp Nou”.


Shtuar 19.10.2026 08:16

Tags: , ,
Real Madrid TV sulmon Barcelonën para El Clasicos: “Do të përballemi me 17 gjyqtarë

Real Madrid TV sulmon Barcelonën para El Clasicos: “Do të përballemi me 17 gjyqtarë
VIDEO/ Arman Durmishi vendimtar: sulmuesi shqiptar i siguron fitoren Juventusit

VIDEO/ Arman Durmishi vendimtar: sulmuesi shqiptar i siguron fitoren Juventusit
Laporta: Përballja PSG-Barcelona është mes dy skuadrave më të mira në Evropë

Laporta: Përballja PSG-Barcelona është mes dy skuadrave më të mira në Evropë
Mourinho përgatit Diomanden si zëvendësues të Vinicius Juniorit në El Clasico

Mourinho përgatit Diomanden si zëvendësues të Vinicius Juniorit në El Clasico
Araujo: Liverpooli ka potencial të luftojë për të gjithë trofetë

Araujo: Liverpooli ka potencial të luftojë për të gjithë trofetë
Ten Hag rrëfen katër transferimet e dështuara që kërkoi për Manchester Unitedin

Ten Hag rrëfen katër transferimet e dështuara që kërkoi për Manchester Unitedin
UEFA kërkon nga FIFA përgjigje për 42 çështje që lidhen me mandatin e Infantinos deri më 2 nëntor

UEFA kërkon nga FIFA përgjigje për 42 çështje që lidhen me mandatin e Infantinos deri më 2 nëntor
Sendet e nënshkruara nga Messi vidhen në një dyqan në Paris

Sendet e nënshkruara nga Messi vidhen në një dyqan në Paris