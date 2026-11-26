Sot në Ligën e Parë të Kosovës zhvillohet një takim shumë i rëndësishëm mes dy skuadrave që kryesojnë renditjen, Lirisë dhe Ferizajt, një duel që pritet të tërheqë vëmendje të madhe.
Ndeshja fillon në orën 13:00 në stadiumin me bar sintetik në Ferizaj, ku ekipi vendas do të përpiqet ta shfrytëzojë përparësinë e fushës për t’i shkaktuar liderit humbjen e dytë sezonale.
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Pas 17 ndeshjeve të luajtura, Liria e Prizrenit udhëheq kampionatin me 42 pikë, ndërsa Ferizaj ndodhet në vendin e dytë me 33 pikë, gjithashtu pas 17 ndeshjesh.
Diferenca prej nëntë pikësh e bën këtë përballje edhe më intriguese, sepse një fitore e Ferizajt do ta shkurtonte distancën në gjashtë pikë dhe do ta mbante të hapur garën për kreun e tabelës. Nga ana tjetër, Liria synon të marrë tri pikët dhe të forcojë më tej pozitën e saj si lidere.
Të dyja ekipet kanë shfaqur formë të mirë në javët e fundit. Ferizaj vjen pas tre fitoreve radhazi në kampionat, kurse Liria është e pamposhtur në pesë ndeshjet e fundit, me katër fitore dhe një barazim.
Edhe shifrat dëshmojnë për dy skuadra që kanë ndërtuar një sezon shumë cilësor. Liria ka shënuar 30 gola dhe ka pësuar vetëm shtatë, duke pasur mbrojtjen më të fortë të kampionatit, ndërsa Ferizaj ka realizuar 25 gola dhe ka pranuar nëntë.
Takimi i parë mes këtyre dy skuadrave në këtë edicion, i zhvilluar më 15 gusht, ishte fituar nga Liria me rezultatin 2-1.
Tani Ferizaj kërkon hakmarrje sportive dhe tri pikë që do t’i jepnin edhe më shumë besim në luftën për vendin e parë, ndërsa Liria synon të tregojë se pozita e liderit nuk është e rastësishme.
Gjithçka është gati për superderbin e Ligës së Parë, ku sot nga ora 13:00 përballen lideri dhe ndjekësi i tij i parë.