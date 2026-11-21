Altin Krasniqi, deputet i Partisë Demokratike të Kosovës, ka dalë me një deklaratë publike pas takimit me të atin, Jakup Krasniqi, duke shprehur falënderime për të gjithë ata që i kanë qëndruar pranë familjes në këtë periudhë të vështirë.
Në një postim në rrjetet sociale, ai ka vlerësuar solidaritetin e qytetarëve dhe ka theksuar se kjo mbështetje i ka dhënë forcë familjes për të përballuar situatën.
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“Në emër të familjes, shpreh mirënjohjen dhe falënderimin tonë për secilin prej jush që, në këto momente të vështira për familjen tonë, u solidarizuat me ne dhe na dhatë forcë”, ka shkruar Krasniqi.