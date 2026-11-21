Kosova i është rikthyer lobimit profesional në Shtetet e Bashkuara pas më shumë se dy vjetësh pa një angazhim të tillë, një zhvillim që e ka kthyer vëmendjen te lidhjet me aleatin kryesor strategjik të vendit. Marrëveshja me firmën amerikane “Ballard Partners”, me vlerë 600 mijë dollarë, synon ta bëjë më të fortë përfaqësimin e Kosovës në Uashington, por ende nuk dihet se sa do të ndikojë ajo në përmirësimin e marrëdhënieve dypalëshe.
Në një bashkëbisedim për “Bota sot”, profesori amerikan Alon Ben-Meir vlerëson se lobimi profesional mund t’i ndihmojë Kosovës të vendosë kontakte me vendimmarrësit në SHBA dhe të rrisë praninë e saj në institucionet politike të Uashingtonit. Megjithatë, ai paralajmëron se të pasurit akses te zyrtarët nuk përkthehet gjithnjë në ndikim e as në rezultate konkrete.
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“Qasja nuk duhet të ngatërrohet me ndikimin, as ndikimi me rezultatet”, thekson Ben-Meir, duke nënvizuar se marrëdhëniet Kosovë–SHBA varen, mbi të gjitha, nga politikat e Prishtinës dhe gatishmëria e saj për t’u marrë me çështjet që kanë shkaktuar mospajtime diplomatike.
Sipas mendimit të tij, asnjë kompani lobimi, sado e lidhur politikisht në Uashington, nuk mund t’i ndreqë vetë raportet nëse tensionet mes dy vendeve vazhdojnë të mbeten të pazgjidhura. Përgjegjësia kryesore, thekson ai, i përket udhëheqjes politike të Kosovës.
Profesori amerikan e ka ndalur vëmendjen edhe te shuma prej 600 mijë dollarësh që Qeveria e Kosovës ka ndarë për këtë kontratë. Ai kërkon që suksesi i saj të mos llogaritet me takime apo fotografi me zyrtarë amerikanë, por me përparime konkrete diplomatike, politike dhe ekonomike.
“Qytetarët e Kosovës kanë të drejtë të plotë të dinë se çfarë po merr vendi në këmbim të këtyre mjeteve”, deklaron ai për “Bota sot”.
Sipas Ben-Meirit, Kosovës i nevojitet një strategji më e gjerë në Uashington, e cila të përfshijë sigurinë, mbrojtjen, njohjet ndërkombëtare, investimet nga SHBA-ja dhe forcimin e institucioneve demokratike.
Lobimi duhet ta plotësojë diplomacinë, jo ta zëvendësojë atë
Kur flet për domethënien e rikthimit të Kosovës në lobimin profesional, Ben-Meir thotë se ky angazhim mund të ketë rol të rëndësishëm në rritjen e pranisë së vendit në kryeqytetin amerikan. Ai rikujton se Shtetet e Bashkuara kanë qenë partneri më i rëndësishëm strategjik i Kosovës dhe se ruajtja e lidhjeve të forta me Uashingtonin është thelbësore për sigurinë, zhvillimin ekonomik dhe pozicionin ndërkombëtar të vendit.
“Lobimi profesional mund të luajë një rol të rëndësishëm në forcimin e pranisë së Kosovës në Uashington, veçanërisht në një kohë kur diplomacia ndërkombëtare po bëhet gjithnjë e më komplekse dhe konkurruese”, shprehet ai.
Megjithatë, Ben-Meir paralajmëron se Kosova nuk duhet të mbështetet vetëm në miqësinë historike me Uashingtonin. Sipas tij, Prishtina duhet të dëshmojë vazhdimisht rëndësinë e saj strategjike, të angazhohet me politikëbërësit amerikanë dhe të ketë një vizion të qartë për të ardhmen e marrëdhënieve dypalëshe.
“Lobimi duhet ta plotësojë diplomacinë tradicionale dhe jo ta zëvendësojë atë”, thekson Ben-Meir.
Ai e sheh gjithashtu të rëndësishme mbajtjen e komunikimit me të dyja partitë kryesore në SHBA. Duke iu referuar ndryshimeve të kontrollit në Kongres, ai thotë se Qeveria e Kosovës duhet të lëvizë me kujdes dhe të mos mbështetet tepër te asnjëra parti politike gjatë dy viteve të ardhshme.
Sipas tij, Prishtina duhet të krijojë marrëdhënie institucionale që i tejkalojnë interesat e përkohshme partiake dhe ndryshimet politike në Uashington.
Asnjë kompani nuk mund t’i riparojë mospajtimet diplomatike
Kur pyetet nëse “Ballard Partners” mund të ndikojë realisht në përmirësimin e raporteve Kosovë–SHBA, Ben-Meir pranon se firma mund ta bëjë më të lehtë komunikimin me politikëbërës me ndikim dhe t’i sigurojë Kosovës akses më të madh në institucionet politike amerikane.
Megjithatë, ai e ndan qartë krijimin e kontakteve nga arritja e rezultateve.
“‘Ballard Partners’ mund të ndihmojë në lehtësimin e komunikimit me politikëbërësit me ndikim dhe t’i sigurojë Kosovës qasje më të madhe në institucionet politike të Uashingtonit. Megjithatë, qasja nuk duhet të ngatërrohet me ndikimin, as ndikimi me rezultatet”, deklaron ai.
Ben-Meir thekson se fuqia e lidhjeve ndërmjet dy vendeve do të përcaktohet në fund nga politikat e Kosovës, përkushtimi ndaj qeverisjes demokratike, stabilitetit rajonal dhe vullneti për bashkëpunim konstruktiv me partnerët ndërkombëtarë, sidomos me Bashkimin Evropian.
Në këtë kuadër, ai e bën të qartë se kontrata me firmën amerikane nuk mund të konsiderohet si ilaç për të gjitha problemet diplomatike.
“Asnjë kompani lobuese, pavarësisht lidhjeve të saj politike, nuk mund t’i riparojë mospajtimet diplomatike nëse tensionet ndërmjet Kosovës dhe SHBA-së nuk zbuten dhe çështjet themelore të konfliktit mbeten të pazgjidhura”, thotë profesori amerikan.
Sipas tij, përgjegjësia për përmirësimin e marrëdhënieve i takon kryesisht udhëheqjes politike të Kosovës, e cila duhet të marrë përsipër trajtimin e çështjeve që kanë ndikuar në raportet me Uashingtonin.
Siguria, njohjet dhe investimet amerikane, prioritetet e lobimit
Ben-Meir vlerëson se Kosova duhet të kalojë përtej kërkesave për mbështetje politike dhe të hartojë një strategji që përfshin disa fusha me interes të përbashkët për të dyja vendet.
Si prioritet të parë ai veçon forcimin e partneritetit strategjik me SHBA-në, në veçanti në sektorin e sigurisë dhe mbrojtjes, si dhe kontributin e Kosovës për stabilitetin rajonal.
Një objektiv tjetër, sipas tij, duhet të jetë avancimi i njohjeve ndërkombëtare dhe integrimi i Kosovës në organizatat ndërkombëtare.
“Edhe pse lobimi i vetëm nuk mund t’i zgjidhë këto sfida, angazhimi i vazhdueshëm diplomatik amerikan mund të ndihmojë në krijimin e mundësive për përparim”, thekson ai.
Po ashtu, profesori amerikan kërkon që Kosova ta përdorë praninë në Uashington për të nxitur investimet nga SHBA-ja, tregtinë dhe bashkëpunimin ekonomik.
Sipas tij, vendi duhet të shfaqet jo thjesht si një shtet që kërkon mbështetje politike, por edhe si partnere e besueshme që ofron mundësi bashkëpunimi me përfitime reciproke.
Në këtë strategji, Ben-Meir përfshin edhe mbrojtjen e të drejtave të pakicave, luftën kundër korrupsionit, fuqizimin e institucioneve demokratike dhe zhvillimin e një dialogu konstruktiv me Serbinë. Ai i konsideron këto elemente jetike për besueshmërinë ndërkombëtare të Kosovës dhe për marrëdhëniet me institucionet amerikane.
600 mijë dollarë, qytetarët kanë të drejtë të dinë çfarë përfitojnë
Ndër çështjet më të rëndësishme të intervistës mbetet transparenca rreth kontratës prej 600 mijë dollarësh. Ben-Meir thotë se institucionet e Kosovës duhet të vendosin që në fillim objektiva të qarta dhe të jenë në gjendje të provojnë se çfarë përfiton vendi nga ky angazhim.
Ai kundërshton idenë se suksesi mund të matet vetëm me takime të organizuara në Uashington apo me fotografi me zyrtarë amerikanë.
“Suksesi i kësaj marrëveshjeje nuk duhet të matet me numrin e takimeve të organizuara në Uashington apo me fotografitë e realizuara me zyrtarët amerikanë. Ai duhet të matet përmes përparimit konkret diplomatik dhe politik”, deklaron Ben-Meir.
Sipas tij, Qeveria duhet të përcaktojë objektiva që përfshijnë angazhim më të fortë institucional me Uashingtonin, përparim në bashkëpunimin ekonomik, rritje të mundësive për investime dhe mbështetje të vërtetë politike amerikane për integrimin ndërkombëtar të Kosovës.
Ai e vlerëson transparencën dhe llogaridhënien po aq sa edhe rezultatet diplomatike.
“Qytetarët e Kosovës kanë të drejtë të plotë të dinë se çfarë po merr vendi në këmbim të këtyre mjeteve”, nënvizon profesori amerikan.
Ben-Meir rikujton se marrëdhëniet me SHBA-në janë aq të rëndësishme për Kosovën, sa nuk mund të varen vetëm nga lidhjet personale politike apo shërbimet e një firme të vetme lobimi. Sipas tij, çdo kompani e angazhuar duhet të udhëhiqet nga Qeveria dhe të punojë në përputhje me prioritetet e saj.
Në përfundim, ai kërkon që Kosova të investojë në një strategji diplomatike afatgjatë, e cila të ketë mbështetje të gjerë institucionale në SHBA dhe të mos ndikohet nga ndërrimi i qeverive në të dyja vendet.
“Një partneritet i fortë ndërmjet SHBA-së dhe Kosovës duhet të ndërtohet mbi vlerat e përbashkëta demokratike, besimin e ndërsjellë dhe interesat e përbashkëta strategjike”, përfundon Alon Ben-Meir për “Bota sot”.