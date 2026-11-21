Agjencia Norvegjeze e Dixhitalizimit (Digdir) ka konfirmuar për rrjetin Faytuks Network se platforma ID-porten është goditur nga një sulm kibernetik i llojit DDoS.
Ky sistem shërben si mjeti kryesor kombëtar përmes të cilit qytetarët norvegjezë identifikohen dhe hyjnë në shërbimet publike digjitale, dhe tani është bërë objektiv i sulmit.
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Sulmet e tipit Distributed Denial of Service (DDoS) kanë për qëllim të mbingarkojnë serverat ose sistemet me një vërshim kërkesash, duke e bërë të vështirë ose të pamundur aksesin e përdoruesve të rregullt në shërbimet online.