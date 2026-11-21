Në episodin më të ri të podcastit “Arena e Yjeve”, tre gazetarë të Telegrafit – Lavdim Pireva, Shkumbin Pireva dhe Bardh Maxhuni – i kushtojnë vëmendje rrugëtimit të përfaqësueses së Kosovës në edicionin e fundit të Ligës së Kombeve. Ata shqyrtojnë rezultatet, performancat dhe vendimet që formësuan përfundimin e këtij cikli garues.
Bardh Maxhuni ofron një analizë gjithëpërfshirëse të ecurisë së Dardanëve, duke dalluar si anët pozitive ashtu edhe ato negative të fushatës. Ai gjithashtu fokusohet te performancat individuale të lojtarëve, me theks të veçantë te mbrojtësi Ilir Krasniqi, të cilin e konsideron një nga shtyllat kryesore të kombëtares kosovare.
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Një pjesë thelbësore e bisedës i kushtohet shkaqeve që penguan Dardanët të siguronin një pozicion në vazon e dytë. Shkumbin Pireva ndalet te mungesat dhe mospërfshirja e disa lojtarëve kyç, duke nënvizuar faktorët që, sipas tij, çuan në mosarritjen e këtij objektivi.
Nga ana tjetër, Lavdim Pireva përqendrohet te problemet e Kosovës në sektorin sulmues. Ai kritikon paraqitjen e vijës së parë dhe identifikon pikat ku përfaqësuesja dështoi gjatë ndeshjeve të këtij edicioni.
Përmes këtyre analizave dhe këndvështrimeve të ndryshme, episodi trajton jo vetëm arritjet e Kosovës në Ligën e Kombeve, por edhe dobësitë që kërkojnë vëmendje për të ardhmen, në mënyrë që Dardanët të avancojnë në kompeticionet e ardhshme. Episodi i plotë i “Arena e Yjeve” mund të ndiqet në kanalin zyrtar të Telegrafit në YouTube.