Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky e ka bërë sërish të qartë se Kievi synon anëtarësimin në NATO, një hap që ai e sheh si një nga garancitë më të forta të sigurisë për Ukrainën.
Kjo deklaratë vjen ndërsa çështja e anëtarësimit të Ukrainës në Aleancë dhe mundësia e dhënies së garancive të ngjashme me Nenin 5 janë rikthyer në qendër të bisedimeve mes partnerëve perëndimorë, në kuadër të përpjekjeve për t’i dhënë fund luftës me Rusinë.
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“Sigurisht, Ukraina dëshiron me zjarr të bashkohet me NATO-n”, u shpreh Zelensky para gazetarëve, duke nënvizuar se anëtarësimi në Aleancën e Atlantikut të Veriut është thelbësor për sigurinë e vendit.
Sipas raportimeve, Uashingtoni e ka bllokuar anëtarësimin e Ukrainës që nga viti 2025, por kjo temë është rikthyer në agjendën diplomatike gjatë ditëve të fundit.
Në një takim të mbajtur të enjten në Berlin me aleatët e Kievit, i dërguari amerikan Jared Kushner tha se Shtetet e Bashkuara mund të jenë të gatshme t’i ofrojnë Ukrainës garanci sigurie të krahasueshme me ato të Nenit 5 të Traktatit të NATO-s.
Neni 5 është një nga shtyllat kryesore të Aleancës dhe parashikon që një sulm i armatosur kundër një vendi anëtar trajtohet si sulm ndaj të gjithë anëtarëve, duke vënë në lëvizje parimin e mbrojtjes kolektive.
I pranishëm në takimin e Berlinit, presidenti francez Emmanuel Macron gjithashtu mbështeti rifillimin e diskutimeve për anëtarësimin e Ukrainës në NATO.