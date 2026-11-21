Pranë liqenit të Ujmanit vijon prishja e ndërtimeve pa leje, teksa Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor njofton se ndërhyrje do të ketë edhe në Badovc e Batllavë.
Në një intervistë për “Përballje Podcast” në Telegraf, ministrja Fitore Pacolli-Dalipi bëri të ditur se fokusi në këto dy liqene do të jetë te objektet në zonat sanitare, të cilat mbrojnë ujin e pijshëm.
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Sipas ministres, ndërhyrjet në Ujman kanë filluar për shkak të rëndësisë që ka ky liqen për furnizimin me ujë të pijshëm dhe për nevojat e industrisë. Ajo shtoi se procesi po zgjatet për shkak të numrit të objekteve dhe kontrolleve që duhet të kryhen përpara se të ndërhyhet.
Pacolli-Dalipi deklaroi se numri i objekteve pa leje është i lartë dhe se ato po shemben hap pas hapi, pasi duhet të respektohen procedurat ligjore. Sipas saj, në fillim kontrollohet se kujt i përket prona dhe në çfarë zone është ngritur ndërtesa.
Lidhur me pohimet se shembjet në Ujman po shënjestrojnë komunitetin serb, Pacolli-Dalipi u përgjigj se Ministria u ka komunikuar ambasadave dhe Zyrës së Bashkimit Evropian mënyrën e zhvillimit të procesit. Ajo theksoi se institucioni vepron sipas ligjeve në fuqi dhe nuk bën dallime.
Për Badovcin dhe Batllavën, Pacolli-Dalipi tha se ekzistojnë objekte që duhet të hiqen, sidomos në zonat sanitare. Këtë zonë ajo e cilësoi si brezin e parë mbrojtës të liqenit, ku ndërtimet dhe veprimtaritë që mund të ndikojnë në cilësinë e ujit janë të kufizuara.
Ministrja vuri në dukje se në zonën sanitare ndodhen edhe restorante dhe veprimtari të tjera. Sa i përket Batllavës, ajo sqaroi se për shkak të dendësisë së objekteve ndërhyrja është më e ndërlikuar dhe se Ministria e ka shqyrtuar tashmë dosjen për këtë zonë.
Si rast i një ndërhyrjeje që tashmë ka përfunduar, Pacolli-Dalipi përmendi Radoniqin. Ajo shpjegoi se atje procesi ishte më i thjeshtë për shkak se numri i objekteve pa leje ishte më i vogël. Në liqenin e Radoniqit sot nuk ka ndërtime ilegale, theksoi ajo.
Në të njëjtin podcast, ajo foli edhe për kohën kur pritet të fillojë ndërtimi i pesë digave të premtuara nga kryeministri Albin Kurti, si dhe nëse Qeveria po e pengon Komunën e Prishtinës në menaxhimin e mbeturinave.